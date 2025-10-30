Caballero, la senadora de UPN que logra titulares al preguntar la primera a Sánchez en la comisión Koldo

Si hay un nombre que no suele faltar en ninguna crónica sobre las casi cien comparecencias que se han celebrado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado es el de María Caballero. La senadora de UPN ha ido cogiendo fama entre los asiduos periodistas a estas citas hasta que este jueves ha logrado su máximo papel protagonista al interrogar a Pedro Sánchez. Su tono mordaz y la preparación de la parlamentaria, que lleva meses bregando con otros comparecientes son claves en su actuación, pero, sobre todo, la senadora de UPN goza un privilegio que nadie más tiene: ser la primera en preguntar.

Hace más de un año, cuando el PP utilizó su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la comisión de investigación e impulsar un plan de trabajo, los populares acordaron una estructura de las comparecencias que poco les ha favorecido. Los interrogatorios los abriría el grupo mixto, con Caballero como primera oradora. Desde ahí, los grupos se irían sucediendo de menor a mayor peso, siendo los conservadores los últimos en intervenir.

Este formato permite a Caballero ser la primera en interrogar a todos los comparecientes y, por lo tanto, lograr los primeros titulares de la jornada. Además, la parlamentaria de UPN suele hacer cuestiones que cubren la mayoría de asuntos que se tratan en la comisión, lo que deja al resto de grupos poco margen para sacar nueva información al interrogado. Esto sitúa a Caballero en una situación privilegiada, ya que con sus preguntas y con las respuestas del compareciente queda marcado el rumbo de la sesión.

Así ha sido este jueves, cuando ha cuestionado a Sánchez sobre los pagos en efectivo que recibió del PSOE, sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista o sobre su relación con José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El jefe del Ejecutivo ha admitido que "en alguna ocasión" liquidó gastos en efectivo, aunque estas fueron "anecdóticas" y no superaron los 1.000 euros, el máximo legal permitido. Además, ha defendido que siempre contó con facturas para respaldar esos gastos. Una posición que Sánchez ha respaldado durante el resto de la comparecencia.