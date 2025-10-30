Sara Fernández

Pedro Sánchez asegura que en el PSOE no existen sobresueldos: "Nunca han existido"

Pedro Sánchez ha reconocido que recibió sobres del PSOE con dinero en efectivo para liquidar sus gastos, como los que ha documentado la UCO de la Guardia Civil en la investigación al exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García. “En alguna ocasión”, aseguró en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, aunque sin concretar por el momento ni cuánto ni cuándo al justificar que las cifras fueron "anecdóticas". Más información