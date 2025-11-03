Feijóo interviene en el Comité Nacional del PP tras la dimisión de Mazón

La dimisión de Carlos Mazón centra el interés de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que este lunes preside el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión este lunes, un año después de la dana en que murieron 229 personas, porque ya no puede "más" ni tiene la "fuerza" para liderar el trabajo "bien encauzado ya" de la recuperación, y ha apelado a "la responsabilidad" de la mayoría en Les Corts para "elegir nuevo president".

"Un nuevo tiempo"

En una declaración institucional y sin preguntas que han seguido sentados en primer fila los integrantes de su Consell, Mazón ha afirmado que la Generalitat necesita "un nuevo tiempo" y ha confesado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo", porque ha habido momentos "insoportables" para él y su familia, pero hoy ya no puede más.

Feijóo ya habló este domingo con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad. Así lo anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios de comunicación en Logroño. "Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", apuntó Gamarra en medio del debate interno abierto en el PP sobre el futuro de Mazón al frente del partido en la región.