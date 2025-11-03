Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general del Estado, en directo | García Ortiz niega los delitos que se le imputan

El Tribunal Supremo inicia el juicio que, por primera vez en la historia, sentará en el banquillo a un fiscal general del Estado

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz toma notas este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/Mariscal POOL / Mariscal / EFE

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llegó este lunes a la sede del Tribunal Supremo (TS) 15 minutos antes del inicio del juicio que se celebra a partir de hoy en su contra. Llegó en un vehículo que accedió al edificio por la puerta de autoridades y en solitario. El histórico juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos que afectan a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, está a punto de arrancar en el Tribunal Supremo.

