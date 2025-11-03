Sahel.- Burkina Faso, Níger y Malí consolidan su unidad con la Confederación de la Alianza de Estados del Sahel

Los líderes militares de los tres países profundizan en su asociación defensiva con un tratado de cooperación político, económico y militar

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Los líderes militares de Burkina Faso, Níger y Malí han culminado su primera cumbre en Niamey, la capital nigerina, con la firma de un tratado que señala el nacimiento de la llamada Confederación de la Alianza de Estados del Sahel, una alianza política, militar y económica entre tres países unidos por el mandato de una junta militar aparecida a raíz de un golpe de Estado, y su distanciamiento de los organismos regionales y Occidente en favor de Rusia.

Los firmantes -- el general nigerino Abdourahmane Tiani, el capitán burkinés Ibrahim Traoré y el coronel maliense Assimi Goita --, "deciden avanzar hacia una mayor integración entre los estados miembros de la Alianza de Estados del Sahel para establecer una confederación" con el objetivo primordial de facilitar el "libre movimiento de personas, bienes y servicios", reforzar la cooperación militar y la posible creación de un banco central y una moneda regional.

África se convierte así en el escenario de la aparición de un nuevo bloque de países cuyos líderes ratifican con este tratado su "irrevocable" decisión de romper con el correspondiente organismo regional, en este caso la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO, cuyos jefes de Estado y de Gobierno se reúnen precisamente ese mismo domingo en Abuya (Nigeria) para discutir este acontecimiento.

A este respecto, los tres líderes militares, en su comunicado final del encuentro, han vuelto a denunciar las sanciones impuestas en su día por la CEDEAO y la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) tras sus respectivas asonadas el condenar "el impacto nocivo de las prácticas ilegales, ilegítimas y actos inhumanos y amenazas de agresión" contra sus "Estados soberanos".

El comunicado hace especial hincapié en un factor como es la lucha contra el terrorismo regional, un fenómeno alimentado, denuncian, por grupos "oscurantistas, instrumentalizados y controlados a distancia". En respuesta, una de las grandes medidas concretas anunciadas a última hora de este pasado sábado es la creación de la llamada Fuerza Conjunta de los Estados del Sahel, una fuerza militar que combinará a efectivos de estos tres países para luchar contra los grupos armados de la región.

Para Goita, "la dimensión de seguridad, que motivó en un primer momento la creación de la AES, está ahora plenamente atendida por las distintas Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS) de la Alianza, que actuarán en perfecta complementariedad para hacer frente a los ataques terroristas y adoptarán una postura ofensiva para neutralizar a estos grupos sin ley".

A partir de ahora quedan pendientes aspectos económicos y políticos tratados en reuniones previas por los ministros de Economía y Exteriores de estos tres países, como son la creación de un banco de inversión y un fondo de estabilización conjuntos, pero ocurra lo que ocurra los tres líderes interpretan la reunión de Niamey como el nacimiento de un "marco estratégico del que surgirán resoluciones que marcarán el rumbo para el retorno de la paz, el establecimiento de la seguridad, la implementación y el fortalecimiento de acciones comunes de desarrollo para la felicidad de los pueblos del Sahel".

"Es una ocasión solemne e histórica", remachó por su parte el general nigerino Tiani, "porque constituye un paso importante en la consolidación de los vínculos entre los pueblos del espacio saheliano y representa la culminación de "nuestra feroz voluntad común de reconquistar nuestra soberanía y rehabilitar nuestra legendaria dignidad".