Torres ve “desacreditada” su participación en el pelotazo de las mascarillas tras el informe de la UCO

“El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de [Víctor de] Aldama”. El entorno del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reafirma en su inocencia y considera que el informe de la UCO de la Guardia Civil desacredita su participación, cuando era presidente de Canarias, en el pelotazo de las mascarillas. Dicho informe, del que todavía se conoce solo una parte, desvela que Koldo García "consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama de las mascarillas, según el documento al que ha tenido acceso esta redacción.

“Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes”, apuntan fuentes de equipo para asegurar que “queda demostrada la falsedad de las graves acusaciones hacia Torres”. Así se acredita en la parte del informe conocida “y así seguirá siendo cuando se conozca el informe al completo”, se reafirman. Para sostener estos argumentos se basan asimismo en que el Supremo ha cerrado la instrucción con la apertura de juicio para el asesor Koldo García, el presunto “nexo corruptor” de la trama, Víctor de Aldama y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, “sin que exista ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres”.

“El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama”, sostienen las mismas fuentes para apuntar que, después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, “la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas”. Ante ello, se preguntan si “se puede permitir en un Estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia” y exigen “disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias”.

Sobre los contratos para la adquisición de mascarillas también consideran que queda acreditado “que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la Comunidad Canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”, como vienen sosteniendo durante los últimos meses. El PP, por su parte, ha pedido la dimisión del ministro tras conocerse el informe de la UCO.

Mensajes con Koldo

La participación de Torres se enmarca en un momento en el que la empresa que logró el pelotazo con las mascarillas, Soluciones de Gestión, reclamaba pagos al Gobierno de Canarias. Fue Koldo García quien se puso en contacto con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres, para informarle de que la persona de la empresa que se encargaba del asunto era Íñigo Rotaeche.

Los agentes han descubierto un mensaje enviado por Torres al asesor en el que dice que sabía que le había llamado, y que le devolvería la llamada "esa noche". Al mismo tiempo, le informaba de que se encontraba "con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad", en alusión, según la UCO, "a la Directora General de ese negociado, Ana María Pérez".

De este mensaje Koldo extraería un pantallazo que le envía a Aldama, completa el documento policial. Torres contesta en otro mensaje al asesor de Ábalos que "ha estado encima de la factura" y que le daría "toda la información" y que esperaba que "también la solución”, citándose al día siguiente para verse en Madrid.

Ante la inminencia de la entrega del informe de la UCO al juez, en el equipo del ministro manifestaban tranquilidad y su interés por cerrar de una vez este capítulo y poner “punto y final a toda la infamia”.