Ayuso denuncia la instrumentalización de las víctimas de la dana para "seguir con la hoja de ruta de los Países Catalanes"

Como ya hizo ayer en X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar lo que considera la "instrumentalización" de la dana por parte del Gobierno, pero hoy ha dado un paso más. La ha vinculado con el intento de desalojar del PP del poder en la Comunidad Valenciana y, en último término, continuar con el pretendido proceso de construcción de los Países Catalanes.

Preguntada al término de una vista al Hospital Santa Cristina, donde se ha inaugurado una nueva Unidad de Media Estancia para pacientes con ELA, si consideraba que la dimisión de Carlos Mazón llegaba demasiado tarde, la presidenta madrileña ha vuelto a reprochar al Gobierno actuar movido por fines electorales. "Si dimite porque dimite, si no dimite porque no dimite... Creo que todo vale contra Feijóo, que es de lo que se trata", ha contestado. "Y lo advierto, no van a parar", ha añadido. "No van a parar hasta hacerse con la Comunidad Valenciana y seguir con la hoja de ruta, que son los Países Catalanes, que es lo que quedó truncado en las últimas elecciones. No van a parar, y esto es lo que hay de fondo".

"Deleznable"

Ayuso ha señalado que la posición de las víctimas es "la esperable, la comprensible, la lógica". "Pero la instrumentalización de la dana por parte de quienes no arrimaron el hombro ni antes ni por supuesto después es deleznable", ha incidido.

La presidenta madrileña anticipa que desde la izquierda se va a persistir en el asunto en los próximos días y las próximas semanas. "No van a parar, porque les interesa el poder y nada más que el poder, y es a lo que están, y no a la recuperación de Valencia".

Igual que en anteriores ocasiones, Ayuso ha evitado mostrar un respaldo expreso a Mazón, pero sí ha tenido palabras de aliento para el PP valenciano. "Lo único que puedo hacer es trasladar todo mi apoyo al pueblo de Valencia y a mis compañeros en la Comunidad Valenciana, que encontrarán la fórmula más adecuada para salir de esta situación", ha zanjado.