La jefa de prensa de Fiscalía se alarmó porque se extendía "la sombra de sospecha" de que el fiscal general quería "tender una trampa a la pareja de Ayuso"

La jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Hedo, ha relatado este martes en el Tribunal Supremo, durante la segunda jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, la preocupación que le suscitó la tarde del 13 de marzo de 2024 el mensaje que difundió a la prensa Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En este mensaje se informaba de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador --incurso en una causa por delito fiscal--, y que el pacto se había frenado por "órdenes de arriba", lo que se entendía que apuntaba al propio García Ortiz.

A juicio de la responsable de prensa, ello "extendía una sombra sospecha" de una supuesta falta independencia Fiscalía" con el objetivo de tender "una trampa" al empresario, "para hacerle pasar de inocente a culpable", por lo que en este momento tuvo la convicción de que había que responder a esta información incorrecta con una nota de prensa. "Se trataba de una fuente muy potente", ha comentado, en alusión al origen de la información que no era correcta.

El contenido de dicha nota --que incluyó datos incluidos en un correo que la defensa de González Amador envió al fiscal del caso por fraude en petición de una conformidad que le evitara llegar a juicio-- así como las sospechas de filtración del correo completo son lo que han llevado a García Ortiz a juicio por un delito de revelación de secretos.

El juicio se ha reanudado este martes la declaración de los responsables de prensa de Fiscalía. Después, y a petición de la defensa, declararán la fiscal de apoyo en la Secretaría General Técnica Esmeralda Rasillo y Diego Lucas Álvarez, que es el fiscal que lleva ahora las dos causas contra González Amador, la abierta por fraude a Hacienda por la que ya ha sido procesado y una segunda por dos delitos de corrupción.

"Se filtran muchas cosas en España"

En otro momento del interrogatorio, Hedo ha llegado a señalar que “se filtran muchas cosas en España” cuando el abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, le preguntó en relación con la publicación previa de la nota de prensa antes de que se distribuyera a los medios. Según la testigo, antes de las 7 de la mañana se la había facilitado al jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral.

El relato de esta responsable de prensa se inicia el 6 de marzo de 2024, cuando un periodista de elDiario le pregunta por la empresa Maxwell Cremona, de la que sería responsable un tal Alberto González relacionado con la Comunidad de Madrid. Ella comprobó más tarde que en la prensa del corazón se relacionaba a Díaz Ayuso con un empresario con dicho nombre.

La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a su salida de la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

En cuanto a las dudas sobre la labor de la Fiscalía, estas se iniciaron mucho antes de que se conociera el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez, pues tras publicarse por elDiario la denuncia contra el empresario, el 12 de marzo, ya hizo la propia presidenta madrileña unas manifestaciones diciendo que se quería perjudicar a su novio y luego publicó un mensaje en X extendiendo sospechas sobre la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Para esta testigo, ello produjo "un punto de inflexión" porque se está transmitiendo que "hay una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja".

Ya el día 13, tras conocer el mensaje del asesor de Ayuso y la publicación de El Mundo que hablaban de ofrecimiento de pacto por parte de la Fiscalía deciden hacer la nota de prensa. "Y si se va a hacer una nota de prensa, había que conocer todo lo que había pasado, todo lo que había hecho el fiscal por una razón unos meses antes, también El Mundo se puso en contacto para contrastar una información sobre un informe del Tribunal Supremo del caso Tsunami Democràtic", ha apuntado, para justificar el hecho de que se solicitaran todos los correos al fiscal del caso.

Realizó la nota de prensa con Corral, pero según su testimonio su compañero en la Fiscalía de Madrid puso muchas pegas a su elaboración. Sobre el fiscal general, Hedo ha afirmado que "tenía una idea muy clara" de lo que tenía que incluir en el documento, y les pareció que la mejor manera era exponer en ella una cronología sobre lo sucedido. La nota fue enviada a las 6.14 de la mañana a Corral, que era quien la debía distribuir por ser un caso que se veía en la Fiscalía de Madrid, y él no sugirió ni cambió nada, aunque mostró sus reticencias a enviarla, lo que hizo pasadas las diez de la mañana.

La imputación del fiscal

La jefa de prensa de la Fiscalía General también ha relatado que desde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó la exposición razonada al Supremo era vox populi que le iban a imputar, porque empezó a recibir llamadas de periodistas preguntando por si dimitiría. No obstante, aseguró que lo supo con certeza el 12 de octubre del pasado año, cuando se lo comunicó el propio fiscal general tras asistir a la recepción de Casa Real con motivo del día de la Hispanidad. Ese día le encargó que concertara una entrevista en el Canal 24 horas para cuando se hiciera efectiva la imputación.

Recelos en la Fiscalía de Madrid

Durante su declaración, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral, ha precisado, a preguntas de la acusación en nombre de González Amador sobre si creía que había que haber utilizado los correos electrónicos --entre la defensa del empresario y el fiscal-- en la nota de prensa, que él la hubiera redactado "de otra forma". También ha dicho que cuando tuvo la versión final él le comunicó a la jefa de prensa de Fiscalía General, Mar Hedo, que le parecía una ridiculez enviar esta nota "con asuntos ya publicados en la prensa". A su jefa, la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, le mostró directamente su oposición a enviar este documento y amenazó con dimitir.

Preguntado sobre dónde se encuentra su despacho dentro de la sede del tribunal superior de justicia, Corral ha señalado que en la tercera planta, pero seguidamente ha explicado que se trata de un simple habitáculo que solo cabe una silla y una mesa y allí no tiene sitio para recibir a periodistas. También ha señalado que desconocía que hubo periodistas que accedieron a la nota de prensa antes de que él la enviara por los canales habituales de difusión.