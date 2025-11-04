Habla Miss Asturias tras su comparecencia en el Senado: "Para la mitad de España soy una prostituta; para la otra, una heroína"

Claudia Montes, exafiliada del PSOE de Gijón que, según relata, tuvo una relación con el exministro José Ábalos, habla con La Nueva España con la voz entrecortada, llorosa, al otro lado del teléfono, desde Madrid. Lo hace 24 horas después de su comparecencia en el Senado en el marco de la comisión del caso Koldo, ya que Montes –popularmente conocida como Miss Asturias, por haber ganado el título en un concurso para mayores de 30 años– fue supuestamente enchufada en una filial de Renfe (Logirail) gracias a su cercanía al que fuera también secretario de Organización del PSOE, ahora investigado junto a su ayudante Koldo García por corrupción.

La asturiana niega cualquier trato de favor del exministro, pero sí denuncia que vio irregularidades en la época que trabajó en la empresa, como amaño de contratos y licitaciones, modificaciones de fechas de contratos y cantidades, desaparición de dinero... "Yo entré en política para denunciar toda esa corrupción y así lo he hecho. Fui al Senado con todas las pruebas. Allá ellos los que no tienen la conciencia tranquila por no cumplir con la legalidad", espeta Montes. "No me arrepiento de nada. Bueno, quizás de algo... De todo el daño que con esto hago a mi familia, que sufre", se desahoga entre lágrimas.

Al borde del desahucio

La ex miss –que ahora vive al borde del desahucio y a la espera de una vivienda social para situaciones de emergencia como dice que es la suya, sin trabajo ni ingresos– mantiene todo lo dicho en la Cámara Alta, como que esas presuntas irregularidades que vio y que no le gustaban las comentó en una cena del PSOE de Gijón en la que estaban, entre otros, el ex portavoz municipal Luis Manuel Flórez "Floro". "No recuerdo el nombre, pero fue en un sidrería cerca de la playa", apunta de la cena, en la que asegura que le dijeron que no se metiera en líos y que esas cosas pasaban desde hacía 40 años.

A los senadores, en la comisión de investigación del caso Koldo, también les relató que transmitió las irregularidades que vio por correo electrónico al presidente Adrián Barbón (lo han negado en el Principado), de quien no tuvo noticia.

Todo eso y más lo contó en la comisión el lunes en la Cámara Alta e, inevitablemente, destapó la caja de los truenos –ya lo había hecho hace tiempo por otros medios, aunque ahora el escenario ha sido institucional– y por eso Montes es consciente de que tiene, a partes iguales, partidarios y detractores, que concita odios y amores en la misma medida.

"Me dijeron que no estoy sola en el Senado"

Se sorprende de quiénes son unos y otros. Entre sus apoyos están "personas de partidos que no son el mío, de otras ideologías. No lo puedo creer. Gente que vino a darme la mano al acabar en el Senado, a decirme que no estoy sola y que esté tranquila porque yo he cumplido. Una senadora vino a pedirme perdón porque me había incluido anteriormente en el grupo de las prostitutas de la trama y descubrió que yo no tengo nada que ver". Y vuelve a sollozar al describir cómo se portaron los socialistas: "Son mi partido, pero salieron todos corriendo tras la comisión".

Ante los senadores, la asturiana también contó sufrir acoso sexual por Koldo cuando trabajaba en la filial de Renfe. Hasta 21 llamadas de vídeo por Whatsapp llegó a recibir para preguntarle por su ropa interior, relató.

Ayuda a las mujeres del PSOE de Gijón

Esto la llevó a pedir ayuda a mujeres en el partido en Gijón: "A la presidenta entonces de Igualdad le pedí que me incluyera en el grupo que había porque quería comentar ahí lo que me pasaba. Me remitió a Gretel (Villanueva) –actual secretaria– pero no me hicieron caso. No me quisieron añadir al grupo". Esto le hizo recurrir a más arriba, al secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García González, al que llamó a la Casa del Pueblo. Dejó el aviso al no contactar con él.

"Nadie me llamó. En realidad, nadie me llama nunca...", concluye Claudia Montes al otro lado del teléfono.