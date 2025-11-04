CASO CERDÁN-ÁBALOS
La UCO apunta que el ministro Torres se reunió con Aldama para desatascar el pago de las mascarillas en Canarias
En su última comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo Torres sostuvo que con Víctor de Aldama no había tenido "ningún trato"
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a una posible reunión en julio de 2020 del ministro del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con el comisionista Víctor de Aldama para desatascar el pago de las mascarillas: "En cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado [...], se habría reunido con él, y supuestamente con Koldo García, el día 15 de julio de 2020", concluyen los agentes.
En su última comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, Torres sostuvo que "con Víctor de Aldama yo no tengo ningún trato". Es más, explicó entonces que, para ser "escrupuloso" en su afirmación, mostró un mensaje con el comisionista. "Lo que digo con claridad es que yo no tengo ninguna relación con el señor De Aldama, que dijo en sede judicial que tenía una relación personal conmigo, con Víctor Ángel, que ni siquiera sabe cómo me llamó. Si tuviese una relación personal conmigo, como dice él, sería fácil demostrar reuniones, que debieran ser muchas, llamadas de teléfono, mensajes compartidos y respondidos o actuaciones entre los dos que hayamos tenido estos años. Creo que queda claro que no tengo ningún tipo de relación con un señor que dice que tiene una relación personal y estrecha conmigo", ahondó antes de mostrar un pantallazo de un mensaje de Aldama que no respondió.
