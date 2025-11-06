Visita a España
Zelenski viajará a España en los próximos días
Redacción
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará a España de visita oficial en los próximos días, y será recibido por Pedro Sánchez, según confirman a El PERIÓDICO fuentes gubernamentales.
La agenda del mandatario ucraniano "aún se está trabajando", según dichas fuentes, pero según avanzó la cadena Ser, Zelenski visitará el Museo Reina Sofía para ver el Guernica, del artista malagueño Pablo Picasso.
Por motivos de seguridad no se conoce oficialmente la fecha exacta de la visita que realizará Zelenski en este mes de noviembre. Se trata de la segunda visita oficial del ucraniano a España, después de la que hizo en mayo de 2024, Zelenski fue recibido por Sánchez en Moncloa y visitó el Congreso de los Diputados. Si bien, suelo español también lo pisó en octubre de 2023 cuando acudió a Granada a la cumbre de la Comunidad Política Europea.
- Los megacamiones de 44 toneladas abren la guerra entre transportistas y plataformas de distribución
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- Muere el motorista herido en un accidente junto al Hospital Clínico de València
- Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
- Sillas y mesas por los aires en una batalla campal en pleno centro de València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple