La Audiencia de Madrid confirma procesamiento de González Amador y rechaza más diligencias antes de llegar a juicio

La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso que interpueso la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Madrileña, contra su auto de procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de prácticar más prueba de descargo, pero los magistrados le responden que éstas no son "ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación", y ratifican la decisión de sentarle en el banquillo.

En todo caso, y al no tratarse de recursos de carácter suspensivo, el procedimiento siguió su curso y el pasado mes de septiembre la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que había asumido provisionalmente la causa al jubilarse Iglesias, dictó la apertura de juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los dos fraudes contra Hacienda y la falsedad contable incorpora ahora el de organización criminal.