Feijóo anuncia una proposición de ley para que la falta de Presupuestos no afecte a las pensiones
El líder del PP dice que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto"
Madrid
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado no afecte a la actualización de las pensiones. En un discurso en Ciudad Real, donde clausuró un acto por el XXX aniversario de la Unión Europea de Mayores, el líder de la oposición aseguró que los jubilados "no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto".
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Una mujer muere atropellada por un camión en València
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Emergencias y bomberos sabían que los rescates comenzaron en el barranco del Poyo de 16.30 a 16.50 horas el 29-O
- Europa avisa: sus ayudas a la dana no sustituyen las del resto de administraciones