Caso Koldo

Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres

El juez Moreno cita al exasesor el próximo día 27 y al comisionista al día siguiente en relación con la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo / A. Pérez Meca - Europa Press

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28 de noviembre al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido el informe 155/2025, de 30 de octubre, de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) en relación con los contratos de mascarillas en Canarias.

Noticias relacionadas y más

En concreto, Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas.

TVE pone fecha de estreno a 'Hasta el fin del mundo', su nuevo reality con Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Cristina Cifuentes

Emergencias ya tenía el primer borrador del Es Alert a las 18.37, hora y media antes de enviarlo

El juez aplaza al 17 de noviembre la declaración de Leire Díez

Rettenmaier Ibérica: innovación desde la naturaleza

Acció Preventiva: pioneros en seguridad laboral estratégica

DIRECTO | Pedro Sánchez en la sesión plenaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Riba-roja recorda les víctimes de la DANA amb una emotiva gala sota el títol “La veu de tot un poble”

Joana Vasconcelos, el IVAM premia a la creadora que rompe taquillas
