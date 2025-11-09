Relaciones Junts-PSOE
Puigdemont reprocha a Sánchez no haber utilizado "las palancas del poder" para cumplir con Junts
El expresident afea al presidente del Gobierno que diga que sí ha cumplido los pactos con su partido
Redacción
¿De quién fue la culpa de la ruptura entre Junts y el PSOE? El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha cargado este domingo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque ha considerado que tenía "las palancas de poder" para cumplir con los acuerdos con Junts y no las ha "utilizado". Lo ha dicho en respuesta a una entrevista que Sánchez ha concedido a 'El País', en la que ha defendido haber cumplido con el partido catalán en todo aquello que "tiene que ver con nuestra completa competencia".
Aunque ninguno de los dos lo mencione, uno de los temas de conflicto aquí es la ley de amnistía. Sánchez considera haber cumplido con este compromiso porque el Congreso aprobó la ley que puso Junts como condición para investirle. Sin embargo, los posconvergentes interpretan que no ha cumplido porque, pese a aprobarse la ley, sigue sin aplicarse a los líderes del 'procés', entre ellos al propio Puigdemont, que sigue viviendo en Bélgica ante el riesgo de ser detenido si regresa a España.
En un mensaje en su cuenta de X, Puigdemont ha arremetido contra "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas", que "se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral" tras romper Junts sus relaciones con el PSOE. "No hemos ido nunca a Madrid a hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que-no-parecen-catalanes", ha dicho Puigdemont, sino a "defender los intereses nacionales en todos los ámbitos".
A juicio del expresidente catalán, Junts ha demostrado ser capaz de "proponer acuerdos ambiciosos" y ha ofrecido al PSOE "la oportunidad de demostrar" si coincidía en la misma defensa de estos intereses o no. "Nosotros cumplimos, pero las palancas de poder están exclusivamente en sus manos", ha añadido. Por último, el president ha dicho que, quien no lo entienda, debería aplicarse la frase que dijo Xavier Trias (Junts) el día en el que tenía que convertirse en alcalde de Barcelona y en el último momento un acuerdo entre el PSC, los Comuns y el PP le arrebató la vara. "Que us bombin -'Que os den'", dijo aquel día el exalcalde.
Dardo a ERC y respuesta de Rufián
El expresidente catalán también ha señalado la "sospechosa coincidencia" en las críticas a Junts entre el PSOE y "otros espacios políticos". Esto es un dardo a ERC y, sobre todo a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que se ha mostrado muy crítico con los posconvergentes. Precisamente, el propio Rufián le ha replicado en la misma red social con una lista de las 23 leyes que Junts tumbará próximamente al lado del PP y Vox. "Demasiada chapa para justificar que tumbarás todo esto con PP y Vox", ha dicho.
