Cuerpo rechaza un toque de atención de Bruselas por la falta de Presupuestos: “Estamos en el grupo de los buenos alumnos”

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido restar dramatismo a la parálisis presupuestaria en la que se encuentra España, una situación difícil de revertir por la ruptura anunciada la semana pasada por Junts, socio indispensable en el Congreso. Cuerpo niega que las autoridades europeas puedan dar algún toque de atención al Ejecutivo español por las sucesivas prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. "Estamos en el grupo de los buenos alumnos", ha respondido este lunes a la prensa en Chengdú (China), adonde ha viajado con los Reyes para una visita de Estado de tres días al gigante asiático.

Preguntado por la dificultad del Gobierno sacar unas nuevas Cuentas, Cuerpo defendió que el Ejecutivo sigue trabajando en su presentación y que Pedro Sánchez no ha dado por “perdida” la opción de aprobarlos. “El presidente señaló que vamos a cumplir con la palabra de presentar esos Presupuestos. Seguimos negociándolos. Evidentemente no va a ser una negociación fácil, pero vamos a ir paso a paso”, explicó.

El ministro recordó que el primer trámite será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se fijarán los objetivos de déficit y el techo de gasto, antes de la presentación formal de las Cuentas. “Veremos con qué apoyos pueden o no pueden contar”, añadió. En todo caso, defendió que las sucesivas prórrogas presupuestarias “no han sido un impedimento para desarrollar la agenda de reformas ni la de inversiones, incluidas las del plan de recuperación”.

Cuerpo también quiso cerrar la puerta a una lectura europea del bloqueo interno. “La Comisión Europea evalúa esencialmente dos dimensiones, la fiscal y la de desequilibrios macroeconómicos. Estamos en el grupo de los buenos alumnos en ambas: sin déficit excesivo y sin desequilibrios macroeconómicos. Esa es la valoración de la Comisión”, insistió.

Las declaraciones del ministro se producen después de que Sánchez rechazara, en una entrevista con 'El País', que la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos le lleve a adelantar las elecciones generales. “No estamos en esa situación. Cumplimos con nuestro acuerdo de investidura. Llevamos más de 40 iniciativas legislativas aprobadas en el Congreso”, defendió.

Sánchez también reivindicó que la “complejidad parlamentaria” que arrojaron las urnas en las generales de 2023 no es un obstáculo para el “buen gobierno”, sino una realidad compartida con otras democracias europeas.