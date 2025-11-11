Sáhara Occidental
Canarias pide una reunión con Albares para “vigilar” la evolución del conflicto del Sáhara
Clavijo asegura que “hay muchísimas interpretaciones interesadas sobre el proceso de autodeterminación y necesitamos un aclaración”
Salvador Lachica
Canarias, tal y como se recoge en la agenda canaria que suscribieron CC y el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, va a exigir al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alvarez, mantener una reunión para “conocer la posición del Gobierno de España ante la resolución de la ONU sobre el Sáhara occidental”.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recordó este martes durante la sesión parlamentaria de control al Ejecutivo que dentro de la agenda canaria tener información suministrada por el Ejecutivo central sobre todo lo que tenga que ver con Marruecos y el pueblo saharaui “y hasta el momento no nos han dicho nada”
"Ya nos gustaría poder definir la política exterior de España porque muchas veces nos sentimos más entendidos por Europa, hay muchísimas interpretaciones interesadas sobre el proceso de autodeterminación y necesitamos una aclaración”, afirmó Clavijo.
“Vamos a estar muy vigilantes con la acción de la Minurso en el año de prórroga que se le ha dado a su presencia”, insistió a Raúl Acosta (AHI), cuyo partido “apoya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui”
“Hay un intento de adueñarse del relato con un supuesto aval al plan de autonomía propuesto por Marruecos que la resolución de la ONU no contempla, por lo que el conflicto sigue pendiente de una solución real.
