Leire Díez, en la grabación del fiscal Stampa: "Soy la persona que ha puesto el PSOE"

La grabación aportada por el exfiscal de anticorrupción Ignacio Stampa al juez magistrado Arturo Zamarriego, que investiga el caso Leire Díez, evidencia que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", según consta en la grabación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en la que Díez explica que el encuentro "es confidencial, es una reunión que se queda aquí".

Pero el fiscal no se muestra de acuerdo con la respuesta, por lo que Díez, completa: "Yo veía irregularidades en informes policiales e irregularidades de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban".

Por otra parte, el periodista Pere Rusiñol, que está imputado en el caso Leire, ha negado este martes por la mañana haber colaborado con la excargo del PSOE para atacar al fiscal José Grinda. En su comparecencia, el informador ha rechazado que hubiera trasladado al funcionario público el anuncio de un soborno en un documento. Este ha asegurado que leyó el escrito, pero que lo hizo en calidad de periodista, pues había entendido que fiscal Grinda pedía ayuda para atacar a su superior Alejandro Luzón.

Sin embargo, este funcionario de anticorrupción informó a su superior de que el periodista, a quien consideraba hasta ese momento "amigo", le había hecho entrega el pasado 27 de febrero en una terraza de Madrid de un documento en el que se le ofrecía un destino en el extranjero, y neutralizar una demanda en su contra, a cambio del archivo de diferentes causas de corrupción, como por ejemplo la del 3% catalán, y de información contra su jefe.

"Más que probable que te llamen desde la Fiscalía, no sé qué Fiscalía será, pero más que probable que te llamen para ver las circunstancias del papel que tú no leíste, pero que yo sí. (...) Mi jefe está tremendamente cabreado. Bueno, se cabreó muchísimo de hecho mandó una nota a la Fiscalía General", se escucha decir a Grinda en una nota de voz, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En el caso también ha comparecido el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el Tribunal Supremo y que participó en la conversación con el empresario investigado en la Audiencia Nacional Alejandró Hamlyn, publicada por El Confidencial, en la que Leire Díez reclama información sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y del propio fiscal Grinda.

Declaración suspendida

Sin embargo, el instructor ha suspendido su declaración como testigo, al constatar que su juzgado había recibido una nueva querella de Vox contra Teijelo, que todavía no había sido admitida a trámite. Si acepta la misma, Zamarriego deberá decidir si le llama como testigo o imputado, según explican las fuentes presentes en el juzgado este martes.

También ha, declarado hasta ocho periodista que han ratificado el contenido de las informaciones publicadas sobre Leire Díez. En concreto, un informador de El Español ha confirmado que la excargo socialista ofreció a este medio de comunicación un vídeo de contenido privado del fiscal Grinda. En el caso del representante de El Mundo, el magistrado Zamarriego interrumpió el interrogatorio del periodista para diferenciar entre un licenciado en Ciencias de la Información y un periodista, según explica fuentes presentes en el juzgado.