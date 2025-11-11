Elecciones autonómicas
Vox designa a Óscar Fernández candidato en Extremadura
Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo
Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en una comparecencia al término de la reunión de la Ejecutiva del partido que ha realizado la designación, presidida por Santiago Abascal. Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, que a partir de ahora se centrará en su actividad en el Senado, tal y como ha anunciado el propio Garriga.
El número dos de Abascal ha vuelto a incidir en las críticas a la presidenta popular de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien decidió convocar anticipadamente las elecciones ante la falta de acuerdo presupuestario con Vox. Una actitud que este mismo martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, elogiaba como propia de una "demócrata ejemplar". Garriga, en cambio, la acusó de no pactar con Vox "porque prefería defender el pacto verde europeo, las políticas de inmigración masiva y esas políticas de género", a diferencia de lo que hicieron otros de sus homólogos en comunidades como Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana, tal y como remarcó Garriga. Para el secretario general de Vox, Guardiola intentó de manera infructuosa ponerles en un brete, el de "sillones o principios, pensando que eligiríamos lo que tradicionalmente ha hecho el bipartidismo, y por supuesto nosotros elegimos principios. Y por eso ha sido la señora Guardiola quien ha decidido convocar las elecciones. Nosotros creemos que los extremeños merecen mucho más", concluyó.
Noticia en elaboración.
