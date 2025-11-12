Nogueras, a Sánchez: "Suba el volumen del pinganillo, esta relación se ha acabado"

"Suba el volumen del pinganillo, señor Sánchez, y escúcheme, porque le diré cosas que seguramente los suyos no le han explicado o no ha entendido: esta relación se ha acabado", le ha espetado en catalán Miriam Nogueras a Pedro Sánchez. En un discurso en el que no ha mencionado al PP, la portavoz de Junts en el Congreso ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno por haber incumplido sus acuerdos: "Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo puede gobernar sin la mayoría que necesita".

Una semana después de que la propia Nogueras anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, salvo algunas ya pactadas, la dirigente posconvergente ha vuelto a insistir en que los incumplimientos del Gobierno les han llevado a "romper" las relaciones. "Se han quedado sin una mayoría que necesitan para gobernar", le ha avisado al jefe del Ejecutivo, dejando claro que la lista de acuerdos que no se han materializado "es muy larga".

Entre otros asuntos, Nogueras ha citado la necesidad de aprobar la ley contra la multirreincidencia, el retraso a la hora de dotar de recursos económicos a la Ley ELA, el pago a Catalunya de las partidas presupuestarias no ejecutadas de ejercicios anteriores, la publicación de las balanzas de pago o devolver a los jueces de paz la capacidad de casar. "Tenga el valor de salir aquí y decir que se han cumplido los acuerdos", le ha espetado la dirigente de Junts.

La relación con el PP

"Usted no ha cumplido, no tiene palabra y parece que solo le interese el poder y usted se alía con quien convenga para mantenerlo", ha sentenciado, en una de las frases más contundentes contra Sánchez. Lejos de quedarse ahí, Nogueras también ha tildado al presidente del Gobierno de "cínico" e "hipócrita" que apela al "espíritu del acuerdo". "De los espíritus de los acuerdos, los catalanes ni viven ni comen. Nosotros apelamos a la materialización de los acuerdos", ha resumido.

Además, ante las continuas alusiones de otros grupos a un posible pacto de Junts con el PP, Nogueras ha hecho hincapié en que fue su formación la que evitó un gobierno de los populares con Vox al investir a Sánchez. "Usted no ha aprovechado esta oportunidad. Solo tenían que hacer una cosa: cumplir con Catalunya, con los catalanes, cumplir los acuerdos. No han cumplido y lejos de asumir las responsabilidades de sus incumplimientos intentan atribuirnos a nosotros su fracaso y su responsabilidad", le ha criticado.