Directo | Pedro Sánchez, sobre la corrupción: "Creemos en la limpieza democrática"

El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ha abordado también "la lucha contra la corrupción", otro de los puntos por los que comparecía. lamentó que España sigue sufriendo esta "lacra" a pesar de "los numerosos avances" de los últimos años, como demuestran "el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos ex-secretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el Partido Popular".

Estas palabras han provocado cierto reproche desde las filas populares que Sánchez ha respondido ciñéndose a que son "datos objetivos". "La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda: tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la Justicia", ha remachado.