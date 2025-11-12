En Directo
Directo | Pedro Sánchez, sobre la corrupción: "Creemos en la limpieza democrática"
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE ha abordado también "la lucha contra la corrupción", otro de los puntos por los que comparecía. lamentó que España sigue sufriendo esta "lacra" a pesar de "los numerosos avances" de los últimos años, como demuestran "el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos ex-secretarios de organización del Partido Socialista y las más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el Partido Popular".
Estas palabras han provocado cierto reproche desde las filas populares que Sánchez ha respondido ciñéndose a que son "datos objetivos". "La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda: tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la Justicia", ha remachado.
El presidente ha aprovechado para llamar al PP a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana. Ha criticado que el "colapso político-intelectual" del PP y la "grave paradoja de llevar siete años exigiéndome elecciones anticipadas por cualquier motivo pero se niegan a convocarlas en la Comunidad Valenciana tras la mayor tragedia social, política e institucional que se ha vivido tras la dana". "Sin luz y taquígrafos sobre las negociaciones entre Abascal y Feijóo habrá que esperar al acuerdo, si lo hay pero el Gobierno de España va a estar vigilante para que ninguno de esos acuerdos vulnere la legislación en materia de derechos y libertades", ha afirmado.
También se ha dirigido al presidente de Vox para "exigir desde esta tribuna" una vez más elecciones y reclamó a "Abascal que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos a elecciones. No más dosis de negacionismo, lo que quieren es cambiar el rumbo"
Espíritu de acuerdo
Sánchez abordó la "situación legislativa" y apeló a "la política con mayúsculas", la que está "al servicio de los ciudadanos. Voten lo que voten. Piensen lo que piensen". Y apeló "al espíritu de acuerdo" frente a una "oposición destructiva" que "sin aportar una sola propuesta, ni arrimar el hombro cuando la coyuntura o la respuesta política lo exigía". "Una oposición destructiva abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha"
"España estará con Palestina siempre"
Después de un rápido repaso internacional, en el que recordó que "España estará con Palestina siempre" y de ahí que "la semana que viene", el Gobierno transferirá a la Autoridad Palestina 46 millones de euros extraordinarios en ayuda socioeconómica a través del mecanismo PEGASE.
Además de la vivienda, el presidente abordó "la emergencia climática" y remarcó que el cambio climático "mata y empobrece".
En este sentido, señaló que la apuesta por las energías renovables permitió en España tener en 2024 un precio de la electricidad un 40% menor que el que hubiésemos tenido con el mix de 2019. "Y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país, y esto nos está ayudando a su vez a atraer inversión, generar empleo y reindustrializar nuestro país. El modelo español puede ser el modelo para Europa y el mundo".
Así, sentenció que "mientras sea presidente del Gobierno, España cumplirá sus compromisos. Para salvar vidas. Para modernizar sectores enteros en riesgo por la emergencia climática, como el campo o el turismo".
Pocos minutos después de que el presidente comenzase sus palabras en el pleno parlamentario, Alberto Núñez Feijóo lanzó un mensaje a través de redes sociales. Compartiendo varios titulares del día sobre el caso Leire, la ‘fontanera’ del PSOE, el líder de la oposición asegura que el presidente del Gobierno “parece” que era quien “dirigía las cloacas”, tras detallar que se habla en esas informaciones de “chantajes a fiscales, a jueces y a la UCO para tapar su corrupción”
Sánchez también ha lamentado que este consenso se haya roto esta semana viendo a eurodiputados del PP votar "con la ultraderecha con la reducción de los gases de efecto invernadero".
El presidente del Gobierno ha llamado a cumplir con el compromiso de reducir al 90% en el año 2040 las emisiones de efecto invernadero. "La transición ecológica es el mejor motor que tenemos", dice Sánchez
Pedro Sánchez: "La vivienda ha entrado en la agenda europea"
"El 60% de la desigualdad en nuestro país trae causa de la imposibilidad de muchísima gente de poder acceder a una vivienda digna", afirma Sánchez.
Comienza la comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Baja
Sánchez arranca su intervención informando sobre las últimas cumbres europeas
