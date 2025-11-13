El abogado general de la UE pone objeciones a la amnistía, pero avala el perdón a los CDR y del Tribunal de Cuentas

El abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los CDR a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

Las conclusiones de Spielmann sobre la amnistía servirán para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales que le elevaron tanto el Tribunal de Cuentas como la Audiencia Nacional a la hora de aplicar la medida de gracia impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El abogado general ha hecho públicas dos propuestas de sentencia. La primera se refiere al perdón de los actos contables del 1-O o la acción exterior del Govern, en la que se reclamaban 3,2 millones de euros a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como a una treintena de cargos políticos y administrativos de la Generalitat. En ella Spielmann declara que "la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".

En la vista vespertina del pasado 15 de julio, lo que se estudió fue si amnistiar a los 12 presuntos miembros de una célula de los CDR acusados de los delitos de integración en organización terrorista y fabricación y tenencia de sustancias explosivas. La fiscalía de la Audiencia Nacional pedía 27 años de cárcel para ocho de ellos antes de la promulgación de la ley. El abogado general sostiene que "la amnistía es una materia no armonizada sobre la que tienen competencia exclusiva los Estados miembros" y que la Directiva sobre terrorismo europea "no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal".

Sostiene que lo que debe comprobarse es si "el criterio determinante para evaluar esa compatibilidad radica en su conformidad con las exigencias mínimas que se derivan del Derecho internacional, en particular del Derecho humanitario, y con los estándares jurisprudenciales establecidos, en particular, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos". Y su conclusión es que sí.

Explica que como "la Directiva no se opone" a la amnistía, la promulgada por el Gobierno no le "priva de su plena eficacia, puesto que meramente conlleva una 'desactivación' parcial y temporal de sus efectos, al extinguir la responsabilidad penal por ciertos hechos determinados, limitados en el tiempo y por su naturaleza, sin afectar a la aplicabilidad general de la Directiva a las demás situaciones".

En su opinión, la ley impulsada por el Gobierno cumple los "estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", porque "por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física". Y ello, porque la ley excluyó explícitamente "los actos que hayan causado de forma intencionada tales violaciones, sin incluir formalmente el conjunto de los delitos contemplados en la Directiva".

En su propuesta de resolución relativa al terrorismo, el abogado general considera que la amnistía no vulnera el Derecho de la Unión. En cuanto al principio de seguridad jurídica, subraya que se remite expresamente a las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos que consagran el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, lo que "permite trazar una frontera lo suficientemente clara entre las conductas susceptibles de beneficiarse de una amnistía y las conductas que, por su gravedad, deben seguir sometidas al régimen de sanción penal que la Directiva establece".

Continúa señalando que "el alcance abstracto o la formulación general del ámbito de aplicación material o temporal de la amnistía no son determinantes para apreciar la conformidad de esta ley con el Derecho de la Unión", pero el control del Tribunal de Justicia "habría de limitarse a comprobar que no quedan impunes los actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos".

No es autoamnistía

Durante las vistas celebradas en Luxemburgo, la Comisión Europea consideró una "autoamnistía" la ley promulgada en España, porque beneficiaba a los socios del Gobierno, pero sus argumentos no han convencido a Spielmann que en su sentencia afirma que "nada permite calificar la amnistía de autoamnistía", porque "la ley en cuestión es fruto de un procedimiento parlamentario regular tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista". Señala que "no es el resultado de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario, sino de un debate y de una votación democrática en las Cortes Generales.

Añade que "su aplicación no se sustrae al control judicial", como demuestra la propia decisión prejudicial plenteada, que demuestra que "un órgano jurisdiccional examina en el proceso principal si se cumplen los requisitos que la ley establece para ser beneficiado por la amnistía".

Pegas mínimas

La propuesta de sentencia para responder al Tribunal de Cuentas es la única que pone penas a la amnistía, pero son mínimas y algunas ya recogidas por el Tribunal Constitucional español en su aval a la medida de gracia. Se refieren a que "obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado" debe resolverse "en un plazo máximo de dos meses" es contrario al Derecho de la Unión, porque es un periodo "excesivamente corto y vinculante", sobre todo a la hora de "determinar si la situación está cubierta o no por la amnistía, en función del origen de los fondos (nacional o europeo) y de su utilización efectiva para promover la independencia de Catalunya fuera de España".

Como ya declaró el TC, el abogado general propone que "el Tribunal de Cuentas habrá de comprobar si, aun cuando no se mencione a las partes que han ejercitado la acción pública en la amnistía", debe reconocerse a estas el derecho a ser oídas.

Para el abogado general "imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución que absuelva de responsabilidad a las personas demandadas sin disponer de la posibilidad de ponderar las pruebas para determinar si esas personas han cometido los actos que se les imputan es conforme con la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva" y se trata de un "este mecanismo inherente a toda amnistía".