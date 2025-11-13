El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel

Desde los pasillos del Congreso, el Partido Popular (PP) considera una “cita negra en la historia judicial” de España la declaración ante el Tribunal Supremo (TS) este miércoles del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha señalado la vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, en declaraciones a los periodistas. Gamarra ha incidido además en el hecho de que, como han corroborado mandos de la UCO en el juicio, se borraran todos los correos y mensajes del móvil de García Ortiz Justo el día que se conoció su imputación. “Ya sería mañana suerte que justo lo que se borraba fueran pruebas que le fueran a absolver”, ha señalado con sarcasmo.