En Directo
Minuto a minuto
El juicio al fiscal general, en directo | La acusación de González Amador mantiene la petición de cuatro años de cárcel
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Cristina Gallardo
El abogado incide en que el fiscal general y su jefa de prensa ocultaron a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra y a su responsable de prensa el proceso de confección de la nota que fue remitida al día siguiente de que El Mundo hablara erróneamente de un ofrecimiento de la fiscalía para el acuerdo. "Decidieron hacerlo al margen", ha señalado, para apuntalar su tesis acusatoria, en un alegato en el que ha ido repasando todos los hechos de la, según el instructor, "frenética" noche en la que se involucró a varios miembros de la fiscalía para obtener el correo que fue finalmente filtrado.
Cristina Gallardo
El abogado se pregunta por qué razon tanto el fiscal general como su jefa de prensa, Mar Hedo y el periodista Miguel Ángel Campos no han compartido con el Supremo sus comunicaciones que tuvieran en la noche del 13 de marzo "o más sencillo, las que no tuvieran". ¿Habría habido algún problema si las mismas no existieran? ¿Qué problema supondría para el secreto con las fuentes?" ha añadido, en referencia al periodista. "No hay ningún compromiso con su fuente salvo que fuera su fuente".
Cristina Gallardo
Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado con el trámite de conclusiones definitivas por parte de la acusación particular que ejerce el abogado Gabriel Rodríguez Ramos en representación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El letrado ha incidido en que eleva a definitiva su petición de cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz
May Mariño
Desde los pasillos del Congreso, el Partido Popular (PP) considera una “cita negra en la historia judicial” de España la declaración ante el Tribunal Supremo (TS) este miércoles del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha señalado la vicesecretaria de regeneración institucional del partido, Cuca Gamarra, en declaraciones a los periodistas. Gamarra ha incidido además en el hecho de que, como han corroborado mandos de la UCO en el juicio, se borraran todos los correos y mensajes del móvil de García Ortiz Justo el día que se conoció su imputación. “Ya sería mañana suerte que justo lo que se borraba fueran pruebas que le fueran a absolver”, ha señalado con sarcasmo.
En vídeo
El fiscal general niega haber hecho llegar "a persona ajena a la fiscalía" el correo en el que González Amador admitía dos delitos
Ángeles Vázquez
El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha pedido a las partes que desarrollen los informes en los que defienden su petición de pena "en media hora o, a lo sumo, tres cuartos". El juicio se reanudará mañana a las 10 horas.
Ángeles Vázquez
La Fiscalía y la Abogacía del Estado también elevan a definitivas su petición de libre de absolución para el acusado.
Ángeles Vázquez
La acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) también eleva a definitiva su petición de 6 años de cárcel, que es la pena de petición más alta.
Ángeles Vázquez
Las acusaciones populares que ejercen el Colegio de la Abogacía de Madrid y Foro Libertad y Democracia han elevado a definitivas su petición, mientras que Manos Limpias ha rebajado en un año su petición, lo que supone que la rebaja a tres años de cárcel.
Ángeles Vázquez
El abogado del empresario Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en las pide cuatro años de cárcel para el fiscal general, con una pequeña modificación en el relato de hechos de su escrito.
