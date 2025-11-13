El PP busca una pinza con Junts y PNV para prorrogar las nucleares, congelar las tasas de Aena y subir la indemnización por retrasos del AVE

El PP busca proyectar la imagen de una "mayoría alternativa" este jueves en el Congreso de Diputados, donde se votan varias enmiendas aprobadas en el Senado que podrían salir adelante de forma definitiva gracias a los votos de Junts o PNV, además de Vox. Estas fuerzas tendrán en su mano sacar adelante textos de asuntos muy dispares; desde la prórroga de las centrales nucleares, al incremento de las indemnizaciones de Renfe en caso de retrasos de sus trenes; la congelación de tasas aeroportuarias o el blindaje de las paradas de autobuses en zonas rurales.

Los populares presentaron enmiendas en el Senado a ley de movilidad sostenible, medida estrella del Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Este jueves vota la incorporación definitiva al texto de enmiendas ya aprobadas en en la Cámara Alta. El PP sacó adelante una amplia batería de enmiendas y provocó gran revuelo entre los socios de Gobierno a cuenta de la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes, en una reforma que terminaba con el calendario comprometido por el Ejecutivo.

Esta modificación levantó en armas a Sumar, que reclamó al PSOE mantener el calendario de cierre, mientras Podemos exigió al Gobierno vetar la enmienda y evitar la votación, pese a que este tipo de vetos sólo pueden darse cuando el cambio legal afecta al presupuesto vigente. El Gobierno finalmente renunció a vetar esta enmienda, que se había aprobado en el Senado con los votos del P. Está por ver la posición de Junts, que se ha descolgado del bloque de investidura y que ya permitió en verano comezar a tramitar una ley del PP para evitar el cierre de las nucleares.

En el Gobierno existen nervios sobre la posibilidad de que esta enmienda se apruebe este jueves y en las últimas horas desde el Ministerio de Transición Energética de Sara Aagesen tratan de minimizar el impacto de esta enmienda, advirtiendo de que no tendrá un impacto inmediato, puesto que tendría que mediar una solicitud al Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Retrasos en el AVE

Pero las nucleares no son el único asunto que el PP ha logrado someter a votación en el Congreso. Uno de los asuntos de mayor impacto tiene que ver con la enmienda aprobada por el PP para subir las indemnizaciones de Renfe a los viajeros en caso de retraso de sus trenes. El texto de su enmienda número 139 introduce una disposición adicional nueva que establece que "el Gobierno de España recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50 % y el 100 % del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia".

Si se aprueban las enmiendas, el Gobierno deberá legislar para revertir en 2026 el cambio que hizo el ministerio de Óscar Puente en verano del año pasado, por el que se redujeron ostensiblemente las indemnizaciones en caso de retraso de los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. Las actuales condiciones establecen en el caso del AVE una indemnización del 50% del billete para retrasos de más de 60 minutos y el 100% del billete para retrasos de más de 90 minutos. El tiempo de retraso se reduciría ostensiblemente para tener derecho a mayores indemnizaciones, en caso de salir esta enmienda adelante este jueves en el Congreso.

Otra de las enmiendas que más revuelo ha generado tiene que ver con las tasas aeroportuarias de AENA. Así, en la modificación número 142, el PP contempla la obligación del Gobierno de aprobar "en tres meses desde la entrada en vigor de la ley una disposición legislativa que establezca las condiciones de eficiencia en la regulación aeroportuaria y contenga las determinaciones necesarias a incluir en el DORA III al objeto de congelar las tasas aeroportuarias durante los ejercicios 2027 a 2031".

La aprobación de esta enmienda en el Senado hizo caer un 5% en bolsa a Aena, que se sublevó contra los populares y advirtió de que suponía un fuerte revés económico para la empresa pública, que debería "reexaminar" su plan de inversión en los aeropuertos, ahora cifrado en 9.991 millones de euros.

Transporte en la España vaciada

Otra de las medidas impulsadas por el PP tiene que ver con la vertebración territorial de la llamada España vaciada, a través de varias enmiendas. Una de ellas, la número 109, va orientada al transporte por carretera y busca blindar las paradas de autobuses en las zonas rurales. Esta modificación introduce una enmienda en el artículo 48 y elimina la frase que establece que "las paradas intermedias [de bus] de los servicios de competencia estatal serán, con carácter general, en las poblaciones principales del itinerario correspondiente". Los populares eliminan la referencia a las "poblaciones principales" y obliga en el nuevo texto a mantener las actuales paradas y rutas, estableciendo que "el Gobierno de España garantizará las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales que atienden la función de conexión territorial".

Además, la enmienda número 143 va en este mismo sentido y establece la obligación de poner en marcha un Plan de Convergencia para el Acceso Básico a la Movilidad, de carácter anual, con el objetivo de "planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte". Dicho plan buscará identificar los desequilibrios y proponer inversiones o bonificaciones en transportes para corregirlos, unas medidas que deberán incorporarse cada año a los Presupuestos Generales del Estado.

Otra de las enmiendas (131) cambia la disposición adicional vigésima, introducida por el Gobierno tras un acuerdo con el BNG, que obligaba a diseñar nuevos servicios ferroviarios para Galicia. En la modificación, se elimina la exclusividad de este estudio a Galicia y en su lugar el PP lo extiende "a todas las comunidades autónomas", para que "en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará un estudio de nuevos servicios ferroviarios para la movilidad cotidiana" en todas las regiones. El objetivo es disponer de "una primear evalucación de la necesidad de implantación y su viabilidad", además de fijar un estudio para "la posible reordenación de los servicios de media distancia existentes y su complementación con servicios autonómicos de autobús".