Balas, Luzón, Grinda, Aldama, García Castellón, Delgado y Garzón: algunos de los señalados por Leire Díez, que declara este lunes como investigada

Los calificados por el fiscal Ignacio Stampa como "fontaneros" del PSOE, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, están citados a declarar este lunes 17 de noviembre como investigados por delitos de tráfico de influencias y cohecho. La Fiscalía madrileña acusó a la excargo socialista y al empresario de "intento de soborno" a los fiscales José Grinda y al propio Stampa.

El juez que instruye la causa en Madrid, Arturo Zamarriego, apunta a una actuación "delictiva y coordinada" de la autodenominada periodista y del empresario, también investigado en la Audiencia Nacional por el caso Zed, con la finalidad de "malbaratar" investigaciones de los fiscales de anticorrupción a políticos.

En dos grabaciones la excargo socialista reconoce ser "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar las supuestas irregularidades de jueces, fiscales y agentes de la UCO de la Guardia Civil. En otros audios asegura que sus actuaciones estaban respaldadas por "altas instancias del Estado", como expone el ministerio público en escritos presentados en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.

Al menos siete reuniones

Este diario ha relatado que Leire Díez o personas que podrían estar vinculadas con ella mantuvo al menos siete reuniones con diferentes personas en busca de informaciones en las que se buscaban o aludían a las supuestas irregularidades cometidas por el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas; el jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón; el fiscal José Grinda; el magistrado jubilado Manuel García Castellón y el comisionista Víctor de Aldama, cuya confesión ha permitido iniciar una investigación por la que está imputado el exministro José Luis Ábalos, y que ha destapado el empleo de dinero en efectivo por el PSOE.

Pero en la última grabación conocida, entregada por el fiscal Stampa, se constata que tanto Leire Díez como Pérez Dolset señalan los supuestos vínculos del excomisario José Manuel Villarejo con la exministra y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado, y su pareja, el exjuez y ahora abogado en ejercicio Baltasar Garzón: "Lola [Dolores Delgado] tiene que estar inquieta. Claro que tiene que estar inquieta", en alusión a las supuestas maniobras para sacar al fiscal Stampa del caso Villarejo.

Estas son algunas de las personas señaladas por Leire Díez en las grabaciones conocidas hasta el momento:

La excargo del PSOE en Cantabria Leire Díez recabó información sobre el teniente coronel, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, para tratar de desacreditarle, según se desprende de una grabación en la que se puede oír a la denominada por el fiscal Stampa como "fontanera" del PSOE decir al empresario Alejandro Hamlyn, procesado en la Audiencia Nacional, que este uniformado era su principal objetivo: "Necesito a Balas, así de claro. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado", apunta.

Balas es uno de los responsables de pesquisas como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la del exministro José Luis Ábalos. Precisamente hace unos días, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar la utilización del PSOE de dinero en efectivo para sufragar los gastos adelantados por el ex secretario de Organización y su entonces asesor, Koldo García.

Leire Díez y Pérez Dolset acusaron, en una conversación grabada, al fiscal José Grinda y a su jefe en anticorrupción, Alejandro Luzón, de liderar la 'Operación Cataluña' contra los independentistas catalanes y de tapar supuestas irregularidades, respectivamente. En concreto, sostiene que Grinda orquestó el ataque contra los líderes independentistas catalanes, que inició el comisario jubilado José Manuel Villarejo bajo el Gobierno del PP con el denominado 'Proyecto Barna': "La Operación Cataluña necesitaba sí o sí que alguien pareciera que tapaba los ojos. Y esa persona era Grinda. [...] Le utilizan para que sea el kamikaze que practica todas estas historias", relata Leire Díez al fiscal Stampa, a quien asegura que lo hacía para que no se revelaran sus supuestos secretos".

El comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, que ha confesado los supuestos pagos de mordidas al exministro Ábalos y a su entonces asesor Koldo García, ha pedido la personación en la causa tras conocer que el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, elaboró un escrito, a modo de acta de su reunión con Leire Díez, en el que el uniformado resalta el interés de la fontanera "en que hablara de Aldama".

"Confirma una preocupación importante con Aldama, ya que está contando tantas cosas que eso podría crear un problema sumamente grave y que se llegue a donde nadie quiere que se llegue, ni a nadie le interese que se llegue", señalaba Villalba, según recogía el escrito en el que el comisionista solicitaba personarse como acusación contra Díez, una reclamación que fue finalmente admitida por el juez Zamarriego.

El empresario Pérez Dolset mostró en una conversación grabada por el fiscal Stampa su animadversión frente al magistrado que investigó el caso Tándem o Villarejo: "Eso yo no lo dejo pasar. [...] García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo", asegura, según informó esta redacción.

Pérez Dolset acusa en el audio al magistrado jubilado de no haber investigado diferentes grabaciones del comisario Villarejo sobre el PSOE de Andalucía y Felipe González, pero también a "Pedro Sánchez desde el día que se convierte en secretario general" de los socialistas.

La excargo del PSOE Leire Díez dijo al fiscal Stampa que la supuesta vinculación del exjuez Baltazar Garzón con José Manuel Villarejo pudo haber estado en el origen de su salida de la fiscalía anticorrupción, en la que investigaba las actividades del comisario jubilado: "Había un par de personas que efectivamente le ayudaron a generar un negocio. Y que no había que tocar", aseguró.

Al preguntar el fiscal a qué dos personas se refería, Díez alude al exmagistrado: "Baltasar tenía un negocio con Villarejo de puñetera madre. Y una vez detenido Villarejo seguía teniendo negocio", dice la "fontanera", que sostiene que Garzón había sido el abogado de algunos de los investigados.

Después Pérez Dolset completa que dispone de "documentación de El Gordo [el comisario jubilado Enrique García Castaño] y Garzón de operaciones ilegales que hacen siendo juez". En concreto, especifica que en el caso Gürtel el exjuez habría llegado a un acuerdo para repartirse "unos ingresos".

Por eso Leire Díez, que se autodenomina "la mano derecha" de Santos Cerdán "que nunca va a aparecer en ningún lado", considera que la investigación contra Villarejo podría acabar "con la gallina de los huevos de oro". "A Lola [Dolores Delgado] no le interesa que yo sepa todo. ¿Cómo le va a interesar?".

Después "la fontanera" explica a Stampa que ella habría rechazado ser la jefa de comunicación de Delgado, cuando fue nombrada por Pedro Sánchez ministra de Justicia, pues no le gustó lo que había visto. "Evidentemente, gente como Lola [Dolores Delgado] tiene que estar inquieta. Claro que tiene que estar inquieta", concluye.