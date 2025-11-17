Leire Díez insiste en que solo es una periodista y afirma ante el juez que apenas conocía a Cerdán

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por integrar junto al empresario Javier Pérez Dolset una trama que pretendía presuntamente sabotear la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las causas relacionadas con el Gobierno del PSOE, ha insistido este lunes ante el juez de Madrid Arturo Zamarriego en que ella solo es una periodista que iba buscando información y que apenas conocía al que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán.

Las declaraciones se producen tras haberse reproducido en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid el audio grabado por el fiscal de Madrid Ignacio Stampa durante un encuentro el pasado mes de mayo en el que se le intentó chantajear y un vídeo de otra reunión similar en un despacho de abogados, en la que se ofrecía un trato a un empresario investigado en el Caso Hidrocarburos.

Fuentes presentes en la declaración señalan que la exmilitante del PSOE únicamente ha respondido al juez Zamarriego, al fiscal y a su propia defensa, y a sus preguntas ha señalado que no conoce al presidente del Gobierno, al que únicamente ha visto en algún mitin, y que con respecto a Cerdán únicamente ha estado con él en dos ocasiones, también en relación con la investigación periodística que estaba llevando a cabo y que a dichos encuentros le llevó otra compañera, la también informadora Patricia López. investigación y le llevó Patricia López

Antes de prestar declaración, la defensa de Díez presentaba un escrito solicitando "nulidad de la totalidad de las grabaciones" aportadas por Stampa y también pide que no se de valor en el procedimiento a la grabación que destapó el caso, relativa a otra reunión que ella mantuvo en febrero pasado con otras personas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, y que desvelan los presuntos amaños y presiones investigadas.

Por su parte, la defensa de Pérez Dolset ha entregado otro escrito también previo a la declaración en el que --en una estrategia similar a la utilizada en su día por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez Peinado-- pide que se le aclaren "cuáles son los hechos por los que declara como investigado, y en su caso, que se ciña tanto la declaración como el ámbito de la instrucción estrictamente a los hechos objeto del procedimiento", según el escrito al que también ha tenido acceso este periódico. A juicio de la defensa del empresario, la instrucción realizada hasta el momento es prospectiva y basada en recortes de prensa.