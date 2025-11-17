Cataluña
Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía y podría recibir el alta el jueves
La defensa no se plantea por ahora pedir la suspensión de su juicio
EFE
Barcelona
El expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue hospitalizado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y está previsto que reciba el alta el próximo jueves, sin que su defensa se plantee por el momento pedir la suspensión de su juicio.
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la clínica, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán, de 95 años, ha informado de la situación de su padre, que se encuentra "estable", prácticamente sin fiebre, aunque sufre un problema de insuficiencia respiratoria aguda derivada de una infección pulmonar.
