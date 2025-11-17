En Directo
CPFF
Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | Hacienda presenta a las comunidades la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos
Las comunidades del PP escenificarán un frente común de rechazo a lo que derive de la "financiación singular" con Cataluña
Redacción
El Ministerio de Hacienda da este lunes el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos para 2026 con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028.
El encuentro también abordará cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el tema prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, que ven la senda de estabilidad como una cuestión secundaria, ya que tiene pocas opciones de superar el trámite parlamentario.
Los periodistas de este periódico se lo narran en directo.
Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño
“Más recursos a las CCAA”
En Hacienda se limitan a avanzar que su pretensión pasa por ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas” y presentar un proyecto en línea con el enviado a Bruselas en su plan fiscal estructural hace ahora un año. Según este plan pactado con la Comisión Europea, el déficit total del país el año que viene tendría que bajar al 2,1%, a la espera de concretar el reparto entre administraciones.
Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño
El Ejecutivo es consciente de que enfrente tienen a las comunidades gobernadas por el PP, quienes así se lo han hecho llegar en una carta en la que avanzan que “no se votará ninguno de los acuerdos propuestos porque no se desea participar en la toma de decisiones que afectan a sus competencias financieras sin haber sido debidamente informado". Y el Gobierno no ha proporcionado ninguna información de antemano a los consejeros autonómicos sobre la senda fiscal y el techo de gasto. María Jesús Montero protege con celo, para evitar filtración alguna, las cifras que pondrán sobre la mesa sobre el déficit de las comunidades autónomas.
Iván Gil / Mariano Alonso Freire / May Mariño
El Gobierno se cita con las CCAA
Prioridad, Presupuestos. Esa es la máxima con la que encara el Gobierno la reunión con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes. Por eso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no pondrá ninguna propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica aunque figure en el orden del día de la reunión un "estado de la situación". Se hará un esbozo muy genérico de las intenciones de Hacienda para la reforma del modelo, que Montero está dispuesta a presentar antes de dejar el Ejecutivo para ser candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, y una apelación a la necesidad de consenso, pero fuentes de su departamento avisan “que nadie espere la presentación de una propuesta cerrada con letra pequeña”.
- La Generalitat pregunta por las causas de cese del ‘president’ y por el borrado de imágenes en su examen para periodista
- Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?
- Dos jóvenes fallecen y tres resultan heridos graves tras caer un coche por un barranco en Castellón
- Una 'invasión de aire ártico' desplomará los termómetros la próxima semana
- Un camión pierde la carga de naranjas y provoca un gran atasco en la A-7 a la altura de la Llosa de Ranes
- Ale-Hop, un imperio que comenzó buscando sonrisas
- Seis desalojos inician la cuenta atrás para los derribos de Bloques Portuarios
- La granja valenciana donde nunca se va la luz