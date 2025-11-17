Última hora del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en directo | Hacienda presenta a las comunidades la senda de déficit, primer paso para los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda da este lunes el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos para 2026 con la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas su propuesta de senda de estabilidad para el periodo 2026-2028.

El encuentro también abordará cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, el tema prioritario para la mayoría de las comunidades autónomas, sobre todo las gobernadas por el PP, que ven la senda de estabilidad como una cuestión secundaria, ya que tiene pocas opciones de superar el trámite parlamentario.

