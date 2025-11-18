El juez que investiga a Santos Cerdán levanta el secreto y cita a declarar a tres nuevos imputados, uno de ellos, ex Ceo de Acciona

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha levantado el secreto acordado para realizar los ocho registros que el viernes pasado ordenó en distintas empresas, entre ellas, varias sedes de Acciona, en la pieza en la que investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presuntos amaños en la adjudicación de obra pública. En la resolución el magistrado imputa a tres nuevos investigados relacionados con esta compañía; uno de ellos, Justo Vicente Pelegrini, fue su CEO, y los otros, dos de sus subordinados.

El magistrado, que también acordó otras diligencias de investigación, como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas y privadas, señala que una vez practicadas las diligencias de investigación que determinaron la necesidad de acordar el secreto parcial de las actuaciones, “en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya la investigación en curso”.

De ahí que haya acordado levantar el secreto de todo lo actuado, incluido el informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para determinar el patrimonio de Santos Cerdán, que se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 30 de junio por los delitos por integración en organización criminal, cohecho o tráfico de influencias, aunque el magistrado anunció que su situación dependía del riesgo de destrucción de pruebas y que no permanecería más de seis meses preso.

Con el resultado de esos registros, el magistrado ha acordado citar a declarar como imputados el próximo 3 de diciembre a Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción. Por su parte, Olarte actuó como representante de Acciona en una UTE con Alegure en octubre de 2018, en la que por la otra entidad firmó Joseba Antxon Alonso Segurrola para construir un colegio público de Arbizu.

En su auto, afirma que adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, “que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación” estas tres personas.

Ruptura con Servinabar

En junio pasado, Acciona anunció la ruptura de todos sus vínculos contractuales y de asociación con la empresa navarra Servinabar 2000. La decisión de la compañía presidida por José Manuel Entrecanales incluía también el cese fulminante de Justo Vicente Pelegrini, hasta ese momento director de Construcción para España.

En un comunicado, la compañía justificaba la decisión por “el incumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia”. La empresa añadía que estos hechos revelaban "una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”, razón despedía a Pelegrini, sin que con ello pretendiera prejuzgar “eventuales responsabilidades legales ni responda a conclusión alguna de la investigación interna, aún en fase inicial”.

Los agentes de la UCO registraron el despacho de este antiguo directivo, explicaron fuentes de Acciona, que confirmaron que la compañía había entregado toda la información que le fue requerida con ocasión de las diligencias judiciales. Los uniformados habrían concentrado su interés en la división de Construcción.