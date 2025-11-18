El PP se pone de perfil con una iniciativa de Vox para expulsar a menores extranjeros de más de 11 años que delincan

El PP se ha puesto de perfil ante una polémica iniciativa de Vox para expulsar de España a aquellos menores extranjeros de más de 11 años que cometieran cualquier delito. En una votación en el pleno del Congreso, los populares se han abstenido, admitiendo que era necesario abrir un debate sobre la delincuencia entre los más jóvenes. Sin embargo, el 'no' de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG ha impedido que se admita a trámite la iniciativa de la formación de extrema derecha.

La norma presentada por Vox pretendía rebajar la edad penal de los 14 a los 12 años; elevar las penas para los delitos más graves, llegando a plantear hasta 8 años de internamiento para los más jóvenes y endurecer las sanciones apliacadas a los menores que se encuentren internados en centros. Sin embargo, una de las medidas más controvertidas era la introducción de medidas para expulsar del territorio español a los menores no españoles de más de 11 años que cometan algún delito o la retirada de la nacionalidad para aquellos que no la tenga de origen y su posterior expulsión, sin importar su gravedad ni el interés superior del menor.

La diputada de Vox Blanca Armario ha asegurado que la actual ley "se ha quedado corta" y que en España "sale muy barato matar, violar, acuchillar o asaltar las instituciones". Unas conductas que, ha dicho, se han incrementado entre la juventud por ser educados en "perspectiva de género" y no en el "contenido académico" y porque el "progrerío regaló miles" de móviles a los menores. No obstante, Armario no ha escondido el verdadero objetivo de la norma, arremeter contra los migrantes.

Así, ha asegurado que los menores migrantes "cometen tres veces más delitos sexuales que los españoles". " Este es un mensaje para todos los delincuentes extranjeros, legales o ilegales. Si has venido aquí a romper nuestra seguridad, a amenazar, a chulear a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a reírte de nuestros mayores, a violar a nuestras niñas y a nuestras mujeres y a pisotear la vida de los españoles, fuera". Un discurso que no ha convencido a ningún otro partido del hemiciclo, pero que tampoco ha sido censurado por el PP.

El parlamentario conservador Fernando de Rosa ha evitado mencionar en ningún momento la cuestión de los menores extranjeros. Lejos de eso, ha sostenido el mismo discurso de Vox sobre el incremento de "la delincuencia de y entre menores" y ha arremetido con dureza contra el Gobierno de coalición. Pese a todo, ha sostenido que para legislar es necesario escuchar a los expertos y que se debe producir un debate con "rigor". Así, los conservadores han terminado absteniéndose.