Caso Koldo
El juez de la Audiencia Nacional mantiene al PSOE como acusación en el caso Koldo aunque le advierte que no podrá actuar en favor de los investigados
El PSOE rechaza ser excluido como acusación en el caso Koldo porque no se pueden descartar "abusos" que hayan perjudicado al partido
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye la parte del caso Koldo relativa a los contratos de mascarillas en Transportes y Adif, además de los pagos en metálico del PSOE al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, ha dictado un auto en el que declara que "no ha lugar a la revocación" de la condición de acusación popular que ejerce el PSOE en este procedimiento.
La expulsión del PSOE de la causa había sido instada por el Partido Popular bajo cuya dirección letrada se ejerce la acusación popular unificada, tras conocerse que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 había abierto una pieza separada por los pagos en metálico a cuenta de gastos adelantados por Ábalos o Koldo. En su auto, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, el juez argumenta que "el simple hecho de la pertenencia o relación de alguno o de algunos de los investigados con la formación política en cuestión -Partido Socialista Obrero Español- no es suficiente para establecer una relación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o de tales investigados".
No obstante, advierte que su decisión podría variar en el futuro en función de "la relevancia que pudiera tener en el futuro la propia actuación en calidad de acusación popular" en el caso "de ser evidente la imposibilidad e impertinencia de cualquier diligencia o actuación procesal que se pudiera interesar en beneficio de tal o de tales investigados".
El PSOE había alegado en contra de su expulsión por entender que "no existe ningún pago del Partido Socialista que no se encuentre debidamente contabilizado", ni tampoco ningún pago del partido a Koldo ni a ningún tercero "que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos, y respecto a estos, no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante". "A partir de esta realidad, advertía que "nunca se puede descartar la existencia de abusos que hayan perjudicado al PSOE, lo que no haría, sino reforzar su posición de acusación en este procedimiento".
Suscríbete para seguir leyendo
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas