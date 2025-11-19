La UCO sospecha que la trama de Santos Cerdán maniobró para beneficiarse de la reforma millonaria del aeropuerto de Palma

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la presunta trama corrupta encabezada por Santos Cerdán, Koldo y Ábalos supuestamente maniobró para beneficiarse de la reforma millonaria del aeropuerto de Palma.

La Policía Judicial del Instituto Armado ha descubierto en el teléfono del socio del exsecretario de Organización del PSOE, que hoy ha sido puesto en libertad por el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso, una fotografía de una anotación en la que se menciona “Edificio Procesador Palma”. Según un reciente informe de los investigadores, estas palabras podrían referirse a la adjudicación a Acciona por parte de Aena de las obras de la terminal de Son Sant Joan por casi 200 millones de euros.

La Guardia Civil ha analizado varias capturas de pantalla que realizó el socio de Cerdán, Antxón Alonso, administrador de la empresa Servinabar SL, cuando mantuvo reuniones telemáticas por videoconferencia con Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona y también investigado en el procedimiento. La relación entre estas dos mercantiles es muy estrecha, según las pesquisas.

Una de estas fotografías la tomó Antxón el pasado 10 de junio de 2020 durante uno de los encuentros telemáticos con el exdirectivo de Acciona, que le mostraba un papel con varias anotaciones manuscritas divididas en tres grupos.

Por un lado, se observa la inscripción “Suelo 500.000 m²?”, sin más contexto que permita interpretar su sentido. En segundo lugar, se aprecian cinco puntos en los que se menciona: “Navantia”, “REE”, “Puente”, “PEC” y “Edificio Procesador Palma”, con la palabra “Palma” subrayada.

Proyectos de Acciona

Los agentes creen que las dos primeras, al tratarse de dos empresas públicas, pueden referirse a algún proyecto vinculado a las mismas de interés para Acciona. En el caso de “Puente”, por las fechas en las que tiene lugar la videoconferencia, podría tener relación con la licitación del Puente del Centenario de Sevilla. Mientras, las siglas “PEC” podrían ser Presupuesto por Ejecución del Contrato, sin contar con más contexto.

Por último, la inscripción “Edificio Procesador Palma” que ha llamado la atención a la UCO podría estar vinculada a la adjudicación a Acciona de las obras de remodelación del área de la terminal del aeropuerto de Son Sant Joan (Edificio Procesador y Módulo A) por un importe de 198,4 millones de euros.

Por último, aparece una última anotación manuscrita “Viv de Alquiler”, sin que los investigadores hayan podido determinar a qué inmueble se estaría haciendo referencia.

Los agentes han puesto la lupa en varias adjudicaciones de obras millonarias, como la del aeropuerto palmesano, que finalmente ganó Acciona. Varios de los investigados ya tramaron y tuvieron en cuenta con anterioridad este suculento proyecto, según reflejan los documentos y conversaciones intervenidas.

El Tribunal Supremo está investigando las supuestas mordidas que cobraban los cabecillas de la trama por las adjudicaciones en las que Acciona y el antiguo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llamado por los suyos también como “el gran jefe indio”, además de Santos Cerdán, aparecen salpicados.