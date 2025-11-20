Bolsas con 120.000 euros, billetes en sobres y armas: los registros del caso mascarillas de Almería se amplían tras 4 años

La segunda fase de la investigación de la UCO por el caso mascarillas ha situado de nuevo a los agentes de la Guardia Civil en el municipio de Fines. Otra vez los agentes han implicado en sus informes a su alcalde, Rodrigo Sánchez, y al entonces vicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, que ya fue detenido en 2021. Ambos (cargos del PP) están siendo objeto de una pieza que analiza contratos menores y de obras públicas en los que se pudieron recibir comisiones a cambio de adjudicaciones siguiendo el mismo modelo que en 2020 se empleó en un expediente de mascarillas y material sanitario valorado en 2 millones de euros.

La UCO se personó este miércoles de nuevo en el Ayuntamiento de Fines, el mismo municipio que en 2021 según recoge el auto judicial (cuyo secreto de sumario se ha levantado esta semana) fue escenario de uno de los registros más escandalosos del proceso. La Guardia Civil que sospechaba que se había producido el pago de comisiones por un importe de entre 200.000 y 400.000 euros por un contrato de material sanitario de dos millones de euros se personó en el domicilio familiar de Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación, donde detectaron un coche aparcado en la puerta. Instantes después el alcalde Rodrigo Sánchez Simón junto a Rodrigo Sánchez López salieron de la casa para introducir "una bolsa oscura" en el coche. Tenía 119.750 euros en efectivo de diverso valor. A continuación entró en el domicilio y encontró otros 29.500 euros en distintos sitios y en sobres según se recoge en la información oficial que consta en la instrucción.

Previamente, la UCO había registrado el domicilio de Óscar Liria en Huércal Olvera, y allí había localizado, también repartido por distintos puntos y en ropas otros 26.350 euros. En el bolsillo de un pantalón había 1.000 euros, en la cómoda seis billetes de 100 y 13 de cincuenta, en un armario otros cuatro de cincuenta, entre la ropa de deporte aparecieron dos billetes de 500, dos de cien y un centenar de cincuenta. En otro cajón apareció un sobre con 10.000 euros y en otra carpeta más billetes sueltos.

La operación de esta primera pieza de la UCO se realizó en coordinación con un juzgado catalán ya que parte de los registros se realizaron en Cataluña. Y ahí no sólo se encontró dinero en efectivo. Según consta en la documentación oficial, en el domicilio particular de Karim Azghir de Barcelona se localizó un "arma de fuego" con munición, al igual que ocurrió en otro registro donde fue localizada un arma de fuego, también sin permiso para su tenencia.

La investigación condujo a numerosos coches de alta gama comprados por los integrantes de la trama. Coches valorados en más de 60.000 euros cada uno que se adquirían dentro de una operación que la UCO atribuye a un posible blanqueo de capitales.

"He pedido favores para cumplir, y ahora estos quitándose del medio"

Tras todos estos registros y las grabaciones telefónicas, la UCO determinó que tenía indicios suficientes para practicar una serie de detenciones, entre ellas la del vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por un presunto cobro de comisiones en el contrato para la adquisición de material sanitario en 2020. Este fue el único cargo del PP que fue arrestado en esta primera fase pese a que en las grabaciones aparecían también el otro vicepresidente Fernando Giménez y el presidente Javier Aureliano García.

De hecho, es especialmente significativo en este sentido una de las últimas grabaciones incluidas en el auto de la UCO y atribuida a Óscar Liria después de que la Diputación realizara un requerimiento a la empresa adjudicataria por no aportar todo el material comprometido en condiciones adecuadas: "Si el problema es que aquí voy a acabar... como esto no depende de mí puesto voy a acabar matando a alguien porque ¿qué pasa? Que yo al final he cumplido y fíjate como estoy... he tenido que pedir favores para cumplir y ahora estos quitándose del medio. Entonces, pues ya ves tú, pues cojo una escopeta y le meto un tiro a un tío".

Nueva fase de las investigaciones

Sin embargo, en junio de 2021 todos fueron puestos en libertad bajo fianza mientras se realizaba un juicio que aún sigue en marcha. Pero en paralelo, la Guardia Civil seguía con sus investigaciones ampliadas a otros contratos de obras públicas y de nuevo del municipio de Fines.

Esta segunda fase es la que se ha abierto esta semana con diez implicados hasta el momento, entre ellos el presidente del PP de Almería, dos de sus hermanos, y el vicepresidente de la Diputación. La instrucción volvió este miércoles al ayuntamiento de Fines y situó de nuevo dentro de la causa al entonces vicepresidente Óscar Liria.

En total, hay ya diez implicados, y se han registrado oficinas públicas de la Diputación y del Ayuntamiento de Fines, diez inmuebles particulares de los investigados y sedes mercantiles de las sociedades.

Según la información difundida por el TSJA "existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

En concreto, hay indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podría haber si destinatarios, entre otros"