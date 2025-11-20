TRIBUNALES
El juez Peinado indaga en la cualificación de Begoña Gómez para firmar los pliegos del software de su cátedra en la Complutense
Ahonda en el delito de intrusismo pidiendo un informe a la Asociación Española de Abogados del Estado sobre la titulación exigible
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado una providencia en la que indaga en el presunto delito de intrusismo que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez por haber firmado pliegos para la contratación del software vinculado a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, solicita a la Asociación Española de Abogados del Estado a que le informe cuál es la titulación exigible para ello.
En la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado martes, se acuerda oficiar a esta asociación "a fin de que a la mayor brevedad posible emitan informe detallado sobre las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas".
Suscríbete para seguir leyendo
- La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas