Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partido Popular

El PP llama a Cerdán a la comisión del Senado

Aprovechando su puesta en libertad, los populares le vuelven citar y también al que fue su número dos, Juan Francisco Serrano

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular (PP) llamará a Santos Cerdán a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno en el Senado, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents