Condena
El PP, tras la condena del Supremo a García Ortiz, ironiza: “El primer agraciado es el fiscal general del Estado”
La primera reacción del Partido Popular (PP) a la condena de inhabilitación para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado por parte de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien tirando de ironía en un mensaje en X se ha referido al “primer agraciado”, tras compartir un pantallazo con una lista de los dirigentes socialistas o vinculados al Gobierno que están imputados.
- La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas