Educación
Baleares pide al Gobierno que retire un programa de enseñanza de lengua árabe por exigencia de Vox
Era uno de los puntos del acuerdo entre Marga Prohens y Santiago Abascal para aprobar los presupuestos de 2025
El programa fue puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un convenio bilateral
Guillem Porcel
La conselleria de Educación del Govern balear ha solicitado al Ministerio de Educación que el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PELACM) deje de impartirse en los centros educativos de las islas y que se busquen "espacios alternativos" fuera del ámbito escolar para su continuidad. La petición es una de las exigencias de Vox para dar su apoyo a los presupuestos de Marga Prohens para 2025.
El programa fue puesto en marcha en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un convenio bilateral firmado por el entonces ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y su homólogo marroquí. El acuerdo, publicado en el BOE, subrayaba que ambos países están "convencidos de que el entendimiento mutuo y la cooperación para la paz y la estabilidad en sus regiones constituyen la vía apropiada para alcanzar los objetivos de progreso y desarrollo de sus pueblos".
El convenio permite que cada país difunda "su respectiva lengua y patrimonio cultural" en el territorio del otro, y ofrece diversas vías para hacerlo. En España, el programa se ha desarrollado durante más de una década como actividad voluntaria, normalmente extraescolar y por las tardes, en los centros públicos que lo solicitan. En algunas comunidades, como Cataluña, también puede cursarse como asignatura optativa de ESO, dentro de un catálogo que incluye otros idiomas como alemán, francés o italiano.
Durante el último curso participaron cerca de 8.000 alumnos en unos 400 centros educativos de todo el país. La mayoría del alumnado es de origen marroquí o de países de habla árabe, aunque también asisten estudiantes de otras procedencias, incluidos autóctonos interesados en aprender el idioma. El programa apenas tiene coste para las administraciones españolas: los docentes —funcionarios marroquíes— son sufragados por Marruecos a través de la Fundación Hassan II para los Residentes Marroquíes en el Extranjero.
Baleares sigue así el ejemplo de Murcia y Madrid, que ya lo han suprimido este curso académico. La conselleria balear defiende que el PELACM debe impartirse fuera del horario y del espacio escolar, y ha pedido al Ministerio que habilite otras ubicaciones para mantener la actividad.
De momento, el Ministerio no ha respondido públicamente a la solicitud del Govern balear. El futuro del programa en las islas queda así pendiente de la decisión del Ejecutivo central, que es quien ostenta la competencia sobre este convenio internacional.
