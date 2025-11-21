Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena al fiscal general del estado

El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"

"Sánchez debería estar dimitiendo, convocando elecciones y disolviendo las Cortes", ha censurado el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP

Elías Bendodo.

Elías Bendodo. / Toni Galán / EFE

Gisela Boada

Barcelona

El PP sigue apretando las tuercas al Gobierno de Pedro Sánchez, y la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sumado un nuevo argumento para pedir su dimisión. "Proclamó su inocencia, asumió el papel del poder judicial y hoy, la verdadera justicia, la independiente, lo ha condenado", ha declarado Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP. En un acto en Barcelona, rodeado de alcaldes populares, el dirigente del PP ha celebrado que el Supremo haya "parado los pies" a Sánchez y al fiscal general, a quien ha considerado su "cooperador".

Por eso, Bendodo ha insinuado que el presidente del Gobierno podría estar preparando un indulto para García Ortiz, condenado con una pena de inhabilitación y multa por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso"Están construyendo la pedagogía para el indulto al fiscal general del Estado", ha afirmado. Y ha asegurado que su partido "no lo va a permitir". "Sánchez debería estar dimitiendo, convocando elecciones y disolviendo las Cortes", ha añadido, tras acusar al presidente del Gobierno de "atacar la democracia" al cuestionar la independencia del poder judicial. "Lo único que le queda a Sánchez es un CIS trucado y el comodín de Franco, y con eso piensa llegar al final de la legislatura", ha añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
  2. Un tribunal suspende el proyecto del museo de Sorolla en València
  3. ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
  4. El tren de alta velocidad conectará València y Alicante en solo 50 minutos en 2027
  5. El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
  6. Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
  7. Juan del Val: 'Mazón no me parece un personaje de novela porque no da ni para un cuento
  8. Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas

Xàtiva celebra una jornada para renovar el Plan Municipal de Absentismo Escolar

Xàtiva celebra una jornada para renovar el Plan Municipal de Absentismo Escolar

PayPal Open simplifica y centraliza los pagos, haciéndolos más cómodos y seguros

PayPal Open simplifica y centraliza los pagos, haciéndolos más cómodos y seguros

El Museu de les Ciències acerca a Leonardo Da Vinci y su conexión con la actualidad

El Museu de les Ciències acerca a Leonardo Da Vinci y su conexión con la actualidad

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Pego instala los primeros puntos selfie de la Comunitat Valenciana para facilitar los recuerdos fotográficos de los turistas

Caballero: “Hi ha poques probabilitats d’un acord per a la ZBE”

Caballero: “Hi ha poques probabilitats d’un acord per a la ZBE”

El Grupo Municipal Vox se niega a adherirse al texto del Día Contra la Violencia de Género

El Grupo Municipal Vox se niega a adherirse al texto del Día Contra la Violencia de Género

Inteligencia artificial general, entre el hype y la ciencia

Inteligencia artificial general, entre el hype y la ciencia

Una valenciano con ELA recupera su propia voz gracias a la inteligencia artificial

Una valenciano con ELA recupera su propia voz gracias a la inteligencia artificial
Tracking Pixel Contents