Renuncia
García Ortiz dimite como fiscal general del Estado
El ya exjefe del Ministerio Público ha renunciado al cargo con un carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales"
EP
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos.
En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La hora oscura de Mazón resiste a los testigos clave
- “Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”
- El cuaderno de Llorca: un Consell sin grandes cambios y una revolución en Presidencia
- Una inversora convierte los bajos de una manzana de Xàtiva en 29 miniviviendas