CASO CERDÁN-ÁBALOS
La Audiencia Nacional pide al PSOE que facilite "la relación de pagos en metálico" a Ábalos y Koldo
La fiscalía anticorrupción destaca que los hechos conocidos podrían ser calificados como "ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades"
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reclamado al PSOE que facilite la "relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024" al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, según especifica una providencia de 26 de noviembre, a la que ha tenido acceso esta redacción.
El juez que investiga a las personas que no están aforadas del caso Koldo, toma esta decisión después de que el fiscal de anticorrupción Luis Pastor presentara un escrito el 24 de noviembre en este sentido, pero en el que también aseguraba que las conductas conocidas hasta el momento podrían ser calificadas como "ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades".
En su escrito, la fiscalía solicita al instructor que designe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como policía judicial para actuar en la pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE.
"Evidencias digitales"
Además, pide que esta unidad policial "elabore un informe a partir de las evidencias digitales que obran en las presentes actuaciones, en las que se contengan mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia" a los hechos investigados.
Finalmente, anticorrupción reclama al magistrado Moreno que autorice a la UCO el acceso al contenido de las evidencias digitales intervenidas en el procedimiento, y que sean incluidas en el sumario de esta pieza separada.
