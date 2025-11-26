El Consejo del Poder Judicial declara la idoneidad de Peramato para asumir la Fiscalía General del Estado

En esta ocasión no ha habido sorpresas y el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha declarado de forma unánime la idoneidad de Teresa Peramato para acceder al cargo de Fiscal General del Estado. El informe, de carácter no vinculante, constituye un mero control de legalidad de los requisitos formales que exige la ley que únicamente no se otorgó en el caso del segundo mandato de Álvaro García Ortiz.

El Pleno se ha reunido a las 12.00 horas para examinar si la candidata propuesta por el Gobierno cumple con ser una jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia, algo que la actual fiscal de Sala de lo Penal en el Tribunal Supremo cumple sobradamente.

Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial / CGPJ

La mayoría conservadora del anterior Consejo del Poder Judicial se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, la que apreció que había incurrido en "desviación de poder" por ascender a su predecesora Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal. Pese a la opinión desfavorable del CGPJ, el proceso de renovación de García Ortiz siguió adelante con el trámite en el Congreso y finalmente su nombramiento por el Consejo de Ministros sancionado por el Rey.

Igualmente, tras obtener el plácet del Consejo del Poder Judicial, Peramato tendrá que comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que el órgano parlamentario haga su propio examen a la candidata, aunque tampoco es vinculante. Tras ello, solo quedará que el Rey efectúe el nombramiento, a propuesta del Consejo de Ministros, para formalizar la designación de Peramato, que se convertirá en la cuarta fiscal general del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.