Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASO LEIRE DÍEZ

El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero

El magistrado Arturo Zamarriego les llama por la reunión que mantuvieron con la "fontanera" de los socialistas

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España).

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Cristina Gallardo

Madrid

El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones con la exmilitante socialista. También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero.

Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare su Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents