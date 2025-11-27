Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASTURIAS

Barbón demanda "que se haga justicia" y que "quien haya sido corrupto acabe en la cárcel"

A la misma hora el exministro Ábalos se enfrenta en el Supremo a una posible entrada en prisión

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica.

Marina Armas

Madrid

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha demandado este jueves "que haya justicia" ante la corrupción a la misma hora en la que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, se enfrenta a una posible entrada en prisión.

"Quien haya sido corrupto, que acabe en la cárcel", ha dicho el presidente socialista en declaraciones a La Sexta a la salida del foro 'España 360' organizado por Prensa Ibérica. "El PSOE lo tiene claro: somos un partido con tolerancia cero con la corrupción", ha añadido.

Y ha insistido en que, como partido, "claro que nos avergüenza, pero sobre todo por los cientos de miles de militantes honestos que han ayudado a consolidar la democracia".

