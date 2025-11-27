Una acusación pide el programa y el bruto de la entrevista de la consellera de la dana, Salomé Pradas, antes de que se emita

El partido Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana ha solicitada a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que solicite a la cadena de televisión La Sexta el programa y el bruto de la entrevista a Salomé Pradas que se emitirá el próximo domingo en el programa "Salvados".

Interés para la causa

En el escrito presentado por los letrados de Podemos Jaime Montero y Gorka Ander, defienden el "interés que la entrevista pueda tener para la presente causa", por lo que piden que se requiera a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SA para que remitan la emisión de la entrevista programada para el domingo 30 de noviembre, "así como la totalidad de los brutos grabados para la confección de dicho programa".

Una petición que realizan tras el avance publicado por la Sexta para promocionar la entrevista, que los letrados de Podemos reproducen en su escrito.

Pradas: "Recibo la llamada del president y yo ahí le informo de la dificultad de acceder a Utiel-Requena, e incluso ya se empezaba a hablar de desembalses en Forata.

Locutor: "¿Qué le dijo el president?"

Pradas: "Que le siga informando"

Locutor: "¿Le dijo donde estaba?

Pradas: "No"

Locutor: "Le notó preocupado?"

Pradas: "No"

La entrevista se podrá ver este domingo a partir de las 21:30 horas en laSexta. 'Salvados' y Gonzo han logrado que Salomé Pradas, máxima responsable de emergencias de la Comunitat Valenciana durante la dana, rompa su silencio para contar toda la verdad de aquel día", anuncia la cadena, según ha informado Levante-EMV. Es revelador del fragmento del avance cuando el presentador de "Salvados" pregunta a Pradas si notó preocupado a Carlos Mazón aquel día. "No" dice de manera contundente y demoledora mientras la consellera de la dana se encoge de hombros.

En la entrevista la cadena anuncia que Pradas contará este y otros "detalles exclusivos sobre su gestión al frente de la emergencia y cómo vivió aquel día que se convirtió en el más trágico en décadas de la Comunitat Valenciana, con 229 muertos". El testimonio llega un año después de su cese como consellera, con Mazón a punto de abandonar el cargo de president, en el que sigue en funciones, y a punto de que Pérez Llorca sea investido nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de Vox.