Koldo García se niega a declarar ante el juez, al no haber tenido acceso a la copia del contenido de sus teléfonos

La primera noche en prisión no ha hecho mella en Koldo García. El exasesor del exministro José Luis Ábalos se ha negado a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación con los contratos de mascarillas que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, firmó con los gobiernos balear y canario, gracias presuntamente a su mediación.

Fuentes presentes en la diligencia han señalado que Koldo García se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, aunque lo ha justificado en que no dispone de información para hacerlo ni cuenta aún con sus teléfonos, que, a diferencia de Aldama, aún no le han sido devueltos. Ni siquiera le ha sido entregado una copia del volcado realizado.

Koldo, que se queja de la desigualdad de trato, no ha podido cambiarse antes de comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. Había llegado a la Audiencia Nacional desde la cárcel de Soto del Real, en la que fue internado ayer por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a las nueve menos cuarto de la mañana en un furgón, mientras que su abogada, Leticia de la Hoz, lo hizo casi una hora después, prácticamente cuando estaba fijada la comparecencia.

La actitud del exasesor es muy diferente a la mantenida por Aldama, que ya ha visto cómo la petición de pena que se formula en su contra es muy inferior a la del exasesor y el exministro, que se eleva hasta los 24 y 19 años y medio, respectivamente.