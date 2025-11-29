ERC avisa de que, si escala la crisis por el ingreso en prisión de José Luis Ábalos, "es difícil que la legislatura pueda continuar"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha advertido este sábado de que si "escala" la crisis política derivada del ingreso en prisión del que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, "se hará muy difícil que la legislatura pueda seguir". "La situación política española es especialmente preocupante por lo que ha pasado. Un exministro y diputado ha entrado en prisión, dos exsecretarios de organización del PSOE están en procesos judiciales y hay un Gobierno del Estado profundamente debilitado. Si esto escala, se hará muy difícil que la legislatura pueda seguir", ha asegurado en declaraciones a la prensa durante la Asamblea Nacional de Mujeres de ERC en Caldes de Montbui (Barcelona).

Aun así, Alamany ha apuntado que ERC "aprovechará" todas las carpetas que tiene pendientes con el Gobierno "para que los compromisos se cumplan, por el bien del país", entre los que ha mencionado la financiación singular para Cataluña. En cualquier caso, ha dejado claro que ERC "no tiene ningún interés en que PP y Vox lleguen al poder", al ser lo "opuesto" a estas dos formaciones.

"Sorprendente" petición de Feijóo

En este sentido, ha respondido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ayer en Barcelona pidió ayuda a los empresarios catalanes para convencer a Junts y a ERC de que apoyen una moción de censura contra Pedro Sánchez: "No me faltan ganas, me faltan votos", dijo. Para Alamany, es "sorprendente" que Feijóo "quiera los votos del soberanismo de izquierdas para poner al frente del Gobierno de España al PP y Vox".

"Feijóo está perdidísimo y no encuentra su lugar ante la extrema derecha franquista. Si piensa que encontrará a ERC es que realmente vive en una dimensión paralela", ha resuelto la dirigente republicana.