Sánchez acusa a la derecha de estar en un 'black friday' constante y vender la democracia

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de estar en un 'black friday' constante, en el que liquidan principios y servicios públicos y ponen a la venta la democracia para escalar hasta el poder.

En un discurso ante el Consejo de la Internacional Socialista que se reúne este sábado en La Valeta (Malta), Sanchez ha afirmado que "para los conservadores el viernes negro no es solo un día, es un método político, un estado mental permanente".

Sánchez, presidente de la Internacional Socialista -organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas de todo el mundo- ha recalcado que la derecha tradicional ha abandonado sus valores para no perder votos ante la extrema derecha, y ha resaltado que "solo la socialdemocracia tiene respuestas que funcionan en la vida real".