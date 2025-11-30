PI STUDIO

Ayuso recurre al terrorismo para cargar contra Sánchez: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra"

Ayuso ha cargado también contra los socios de Gobierno y parlamentarios del PSOE, a los que ha acusado de estar "implicados en la mafia", pero ha dirigido su discurso especialmente hacia el apoyo al Ejecutivo de Bildu. "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez", ha proclamado. Más información