Espinosa de los Monteros acude con otros exdirigentes de Vox a la protesta del PP contra Sánchez para pedir elecciones

La movilización convocada por Alberto Núñez Feijóo este domingo en el Templo de Debod, para pedir elecciones tras el encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos, también ha sido respaldada por exdirigentes de Vox. El partido de Santiago Abascal se negó a apoyar la protesta, pero sí lo han hecho algunas figuras que fueron destacadas en el partido, como su exportavoz en el Congreso y fundador del 'think tank' Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, que acudió a la cita convocada por el PP contra la "corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez. No fue el único excargo de Vox que se dejó ver; también estuvo Víctor Sánchez del Real, el que fuera diputado nacional del partido, o su fundador, Alejo Vidal Quadras.

"Aquí estaremos para apoyar todas las manifestaciones contra este Gobierno que tanto daño está haciendo a España", aseguró Espinosa de los Monteros en declaracoines a Europa Press, para añadir que tiene previsto acercarse también a la protesta que ha convocado 'Revuelta', organización juvenil de Vox, junto a la sede del PSOE de Ferraz contra la "organización criminal" que, a su juicio, es ese partido.

"En España hace falta un cambio político ya, quizás podría ser a través de una moción de censura, que yo creo que a día de hoy estaría más justificada que nunca".

Espinosa de los Monteros, que ha acudido acompañado por el exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real, se situó en medio de la multitud que se acercó al Templo de Debod, y no junto al escenario, donde estaban los dirigentes populares.

El exdiputado de Vox Juan Luis Steegmann, también mostró su apoyo a la concentración, difundiendo en redes sociales algunos de los titulares ofrecidos por el líder del PP, Núñez Feijóo. A la movilización del PP asistieron también el expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal Quadras, el escritor y filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, así como varias asociaciones de la sociedad civil.

Los asistentes a la concentración del PP --bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?'-- han inundado este espacio con banderas de España y no del PP, después de que el partido dijera que era una protesta sin siglas. Además, portaban pancartas en las que se leía 'Dimisión ya', 'Separación de poderes' o 'Independencia judicial'. La movilización estuvo amenizada por Carlos Moreno, Dj Pulpo, habitual en los actos del PP, que ha programado música como la de 'El Padrino'. "Es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho a los presentes en el Templo de Debod.

Espinosa de los Monteros, que abandonó Vox en agosto de 2023, lleva inmerso en el 'think tank' Atenea que lanzó hace unos meses. A finales de octubre presentó en Barcelona el informe 'La recuperación del Estado de Derecho', con un análisis de los pasos del Gobierno de Pedro Sánchez en sus siete años en Moncloa y posibles medidas para mejorar la democracia.