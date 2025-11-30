El plan de doble vía de Feijóo: abanderar la indignación callejera en Madrid y seducir al establishment catalán en Barcelona

Ante una situación inédita y de innegable envergadura como la entrada en prisión de todo un exministro y ex secretario de Organización del PSOE como José Luis Ábalos, junto a su estrecho colaborador Koldo García, un líder de la oposición puede actuar de distintas maneras, pero nunca no hacer nada. Así lo piensan en la cúpula del Partido Popular (PP), donde desde el jueves por la tarde desplegaron una estrategia o plan de doble vía no enteramente inédito, pero que se visualizó como nunca antes en un espacio de apenas veinticuatro horas, o menos aún.

El jueves por la tarde Alberto Núñez Feijóo volvió a convocar a los medios para una solemne declaración en la sede central del partido, aunque en esta ocasión en formato de rueda de prensa, y anunció la concentración que este domingo tendrá lugar en el Temblo de Debod, a menos de un kilómetro de distancia de la sede del PSOE en el número 70 de la calle Ferraz. "Otra vez aquí", saludó con retranca a los informadores antes de dar comienzo a su comparecencia, preparada con todo mimo por su equipo, poco después de que Ábalos y Koldo ingresasen en la cárcel de Soto del Real.

A la mañana siguiente, en Barcelona, presentado por Josep Sánchez Llibre en un acto de la patronal catalana Foment del Treball, el presidente del PP mostró más que nunca sus cartas. Reiteró que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura, sino "votos", en concreto los de Junts per Catalunya, y si bien de manera tremendamente velada dejó claro que no hay posibilidad de acercamiento en los aspectos donde obviamente ambas formaciones son antagónicas (la defensa de una Cataluña integrada en España o la apuesta independentista de los de Carles Puigdemont) trató de seducir al establishment catalán, que en buen número le escuchaba in situ, subrayando las coincidencias que en materia de política fiscal o energética tienen los populares y Junts, como por otra parte ha quedado de manifiesto en muchas votaciones en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura. Y añadió que el objetivo "único" de la moción sería convocar elecciones, es decir, que abonó la tesis de una moción instrumental, para conseguir por una vía excepcional el adelanto que la oposición le exige a Sánchez.

Respaldo de los barones y de Aznar y Rajoy

La sala de máquinas de Génova, en definitiva, pretende abanderar la agitación callejera en Madrid, algo que ya surtió efecto al principio de la legislatura, en las manifestaciones masivas contra la ley de amnistía, y al mismo tiempo seguir lanzando guiños cómplices a Junts y su órbita. Ya en septiembre, en una entrevista en EL PERIÓDICO, el flamante secretario general del PP, Miguel Tellado, elegido para el cargo en el congreso de la formación el pasado mes de julio, ensalzó la colaboración con "un partido de centroderecha" como Junts, al tiempo que se explayó en duras críticas al PNV. Las palabras de Tellado a este periódico le valieron entonces duros ataques de Vox, justo en el momento de mayor enfrentamiento del PP con la extrema derecha.

La movilización del domingo (formalmente una concentración) contará con la plana mayor del PP, con buena parte de sus presidentes autonómicos y, como viene siendo habitual, con los dos ex presidentes del Gobierno conservadores, José María Aznar y Mariano Rajoy, con los que Feijóo cultiva excelentes relaciones, hasta el punto de que parecen haberse vencido, o al menos disimulado, los viejos recelos entre ambos. No estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pero por estar aquejado de un fuerte proceso gripal, y del resto no faltará casi ninguno de los barones populares respaldando a su jefe de filas nacional. El lema de la concentración se ha remozado para la ocasión sobre el que ya protagonizó la última manifestación antes del verano, tras el primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente del aparato de Ferraz. Si entonces el PP convocó bajo el reclamo de "mafia o democracia", enormemente criticado desde entonces por la izquierda, ahora se reafirman: "Efectivamente: ¿mafia o democracia?".